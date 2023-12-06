Окупанти тиснуть на лівобережжя Херсонщини: засипають бомбами та готують резерви - Хлань

Війська РФ перекидають додаткові підрозділи із Запорізької області та формують резерви.

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Окупанти намагаються засипати позиції ЗСУ авіаційними бомбами / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Російські війська намагаються атакувати позиції наших військових на лівому березі Херсонщини. Збройні Сили України утримують свої позиції, незважаючи на намагання окупантів засипати їх керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі "Еспресо".

"На лівобережжі Херсонщини ЗСУ продовжують утримувати плацдарми. Окупанти дійсно намагаються засипати наші позиції керованими авіаційними бомбами. Згідно з повідомленнями у районі селища Кринки окупанти за добу випускають по 30 таких бомб. Така ж ситуація по всій території лівобережжя Херсонщини. Втім, весь плацдарм продовжує утримуватись нашими захисниками", - сказав він.

За словами депутата, росіяни масово використовують авіаційні бомби та випускають значну кількість боєприпасів, особливо у районі селища Кринки. Однак, українські захисники продовжують тримати контроль над цими територіями.

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Крім цього, росіяни створюють додаткові резерви для перекидання їх на лівобережжя Херсонщини.

"Окупанти змушені перекидати додаткові підрозділи із Запорізької області на цей напрямок. Також вони активно формують додаткові резерви. Адже героїчна робота наших хлопців наводить паніку серед окупантів. Всі плани росіян на цій ділянці фронту руйнуються", - додав Хлань.

Незважаючи на спроби окупантів підсилити свої позиції та перекидати додаткові підрозділи з інших регіонів, захисники працюють активно, що викликає паніку серед окупантів. Такі дії українських військових руйнують плани окупантів на фронті.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, на окупованій частині Херсонської області відбулася перестрілка між російськими окупантами. Внаслідок перестрілки один із військових вбив свого командира та поранив іншого окупанта.

Також морські піхотинці на лівому березі Дніпра в Херсонській області утримують свої позиції та ведуть атаки. Проте очікувати миттєвого прориву і звільнення території не варто - це буде довгий процес, зауважив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков.

Як раніше повідомляв Главред, війська РФ перекидають додаткові сили на лівий берег Дніпра. ЗСУ для успішного проведення операцій в цьому напрямку потребують додаткових засобів для переміщення військ і техніки, а також далекосяжної зброї та авіації.

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