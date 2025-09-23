Ув’язнення до 10 років та стягнення: українців почали штрафувати за "прибирання"

Законодавство України передбачає суворі покарання за такі дії.

Восени українців штрафуватимуть за спалювання листя й трави / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Чому небезпечно палити сухостій

Яке покарання за спалювання сухостою

Щороку восени в Україні знову спостерігається хвиля підпалів сухої трави та листя. На Урядовому порталі Кабміну нагадали, чому восени не можна спалювати сухостій і які покарання загрожують порушникам.

Для багатьох людей це здається швидким і простим способом прибирання, проте насправді таке діло шкодить екології, становить небезпеку для здоров’я та прямо заборонена законом.

Чим небезпечне спалювання сухого листя й трави

Наслідки підпалів дуже серйозні, адже вони призводять до:

зниження родючості ґрунтів;

забруднення повітря шкідливими речовинами;

підвищення ризику масштабних пожеж;

знищення ґрунтових мікроорганізмів і зменшення біорізноманіття.

Які штрафи передбачені за спалювання сухого листя й трави

Законодавство передбачає значні штрафи за такі дії.

Стаття 77 КУпАП : порушення правил пожежної безпеки в лісах — від 1 530 до 4 590 грн для громадян та від 4 590 до 15 300 грн для посадовців.

: порушення правил пожежної безпеки в лісах — від 1 530 до 4 590 грн для громадян та від 4 590 до 15 300 грн для посадовців. Якщо через вогонь знищено ліс чи спричинено пожежу, штрафи зростають: від 4 590 до 15 300 грн для громадян і від 10 710 до 30 600 грн для посадових осіб.

Стаття 77-1 КУпАП : самовільне випалювання стерні, луків чи пасовищ — 3 060–6 120 грн для громадян і 15 300–21 420 грн для посадовців.

: самовільне випалювання стерні, луків чи пасовищ — 3 060–6 120 грн для громадян і 15 300–21 420 грн для посадовців. Якщо це сталося на території природно-заповідного фонду, штрафи ще вищі: 6 120–12 240 грн для громадян і 21 420–30 600 грн для посадових осіб.

Кримінальна відповідальність за спалювання сухого листя й трави

За умисне підпалювання лісів або зелених насаджень передбачене й кримінальне покарання (ст. 245 ККУ): штраф 91 800–153 000 грн або позбавлення волі на 2-5 років.

Якщо ж наслідки особливо тяжкі, наприклад, загибель людей, масове вимирання тварин чи значні екологічні збитки, покарання сягає від 5 до 10 років ув’язнення.

Також попереджалося, що в Україні почали серйозно штрафувати через колеса. Фахівці попереджають: навіть незначне відхилення від норми може суттєво вплинути на те, як поводиться автомобіль на дорозі.

