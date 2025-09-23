Рус
Ув’язнення до 10 років та стягнення: українців почали штрафувати за "прибирання"

Даяна Швець
23 вересня 2025, 16:33
Законодавство України передбачає суворі покарання за такі дії.
Восени українців штрафуватимуть за спалювання листя й трави

  • Чому небезпечно палити сухостій
  • Яке покарання за спалювання сухостою

Щороку восени в Україні знову спостерігається хвиля підпалів сухої трави та листя. На Урядовому порталі Кабміну нагадали, чому восени не можна спалювати сухостій і які покарання загрожують порушникам.

Для багатьох людей це здається швидким і простим способом прибирання, проте насправді таке діло шкодить екології, становить небезпеку для здоров’я та прямо заборонена законом.

Чим небезпечне спалювання сухого листя й трави

Наслідки підпалів дуже серйозні, адже вони призводять до:

  • зниження родючості ґрунтів;
  • забруднення повітря шкідливими речовинами;
  • підвищення ризику масштабних пожеж;
  • знищення ґрунтових мікроорганізмів і зменшення біорізноманіття.

Які штрафи передбачені за спалювання сухого листя й трави

Законодавство передбачає значні штрафи за такі дії.

  • Стаття 77 КУпАП: порушення правил пожежної безпеки в лісах — від 1 530 до 4 590 грн для громадян та від 4 590 до 15 300 грн для посадовців.
  • Якщо через вогонь знищено ліс чи спричинено пожежу, штрафи зростають: від 4 590 до 15 300 грн для громадян і від 10 710 до 30 600 грн для посадових осіб.
  • Стаття 77-1 КУпАП: самовільне випалювання стерні, луків чи пасовищ — 3 060–6 120 грн для громадян і 15 300–21 420 грн для посадовців.
  • Якщо це сталося на території природно-заповідного фонду, штрафи ще вищі: 6 120–12 240 грн для громадян і 21 420–30 600 грн для посадових осіб.

Кримінальна відповідальність за спалювання сухого листя й трави

За умисне підпалювання лісів або зелених насаджень передбачене й кримінальне покарання (ст. 245 ККУ): штраф 91 800–153 000 грн або позбавлення волі на 2-5 років.

Якщо ж наслідки особливо тяжкі, наприклад, загибель людей, масове вимирання тварин чи значні екологічні збитки, покарання сягає від 5 до 10 років ув’язнення.

Також попереджалося, що в Україні почали серйозно штрафувати через колеса. Фахівці попереджають: навіть незначне відхилення від норми може суттєво вплинути на те, як поводиться автомобіль на дорозі.

Про джерело: Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Кабмін штраф трава штрафи новини України
Трамп виступив з промовою на Генасамблеї ООН - що він сказав про Україну і Росію

Трамп виступив з промовою на Генасамблеї ООН - що він сказав про Україну і Росію

17:26Війна
Чому США не вводять санкції проти Росії - Рубіо назвав реальну причину

Чому США не вводять санкції проти Росії - Рубіо назвав реальну причину

17:13Війна
Все у вогні, багато постраждалих, є загиблий: РФ безжально атакувала Запоріжжя

Все у вогні, багато постраждалих, є загиблий: РФ безжально атакувала Запоріжжя

17:02Україна
Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

На кого чекає особлива доля та призначення: відповідь захована у даті народження

На кого чекає особлива доля та призначення: відповідь захована у даті народження

