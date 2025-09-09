В Україні почали серйозно штрафувати через колеса: кого можуть позбавити прав

Фахівці нагадують: навіть невелике відхилення може змінити динаміку руху машини.

Чому тюнінг коліс в авто закінчується штрафами і поломками

Як навіть незначне збільшення коліс шкодить вашому авто

В Україні все частіше можна побачити автівки з колесами більшого розміру, ніж зазначено виробником. Такий тюнінг справді виглядає ефектно, але він несе чимало ризиків – від штрафів до поломок автомобіля, розповідає Главред з посиланням на експертів ресурсу Автотема.

Що каже закон про великі диски - які штрафи та покарання

Інспектор Патрульної поліції нагадує: правила дорожнього руху (п. 31.4.5в) прямо забороняють експлуатацію машин із колесами та шинами, що не відповідають технічним нормам і допустимому навантаженню.

За таке порушення власник ризикує отримати штраф від 340 до 680 грн.

Якщо ж це повториться – суд може позбавити права керування до пів року. До того ж інспектор має право тимчасово вилучити авто, поки порушення не буде усунене.

"Великі диски – це не тільки естетика, а й ризик. Зміна стандартних параметрів впливає на безпеку руху", – підкреслив патрульний.

Чому небезпечно ставити великі диски

Поліцейські підкреслюють: збільшення діаметра коліс впливає на керованість авто та створює додаткові ризики для безпеки. У сервісних центрах пояснюють, що низькопрофільна гума гірше тримає дорогу на вибоїнах, збільшує навантаження на амортизатори, гальма та кермову систему. Через більшу вагу коліс підвищується витрата пального, а деталі швидше виходять з ладу.

Чому збільшені колеса небезпечні на дорогах - думка інженера

Замість експериментів варто орієнтуватися на заводські рекомендації, а не на поради з соцмереж.

"Параметри, які вказує виробник, розраховані під конкретні навантаження. Перевищення навіть на кілька дюймів може змінити динаміку авто", - каже інженер-конструктор Сергій.

На думу експерта, тюнінговані колеса дійсно можуть виглядати стильно, але наслідки для водія: штрафи, додаткові витрати на ремонт ходової частини та проблеми з законом.

Безпечнішим і практичнішим рішенням залишається дотримання параметрів, визначених виробником. Це дозволяє зберегти ресурс авто і уникнути зайвих клопотів.

