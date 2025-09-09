Рус
В Україні почали серйозно штрафувати через колеса: кого можуть позбавити прав

Даяна Швець
9 вересня 2025, 14:51
Фахівці нагадують: навіть невелике відхилення може змінити динаміку руху машини.
Кому може прилетіти штраф за шини

Коротко:

  • Чому тюнінг коліс в авто закінчується штрафами і поломками
  • Як навіть незначне збільшення коліс шкодить вашому авто

В Україні все частіше можна побачити автівки з колесами більшого розміру, ніж зазначено виробником. Такий тюнінг справді виглядає ефектно, але він несе чимало ризиків – від штрафів до поломок автомобіля, розповідає Главред з посиланням на експертів ресурсу Автотема.

Що каже закон про великі диски - які штрафи та покарання

Інспектор Патрульної поліції нагадує: правила дорожнього руху (п. 31.4.5в) прямо забороняють експлуатацію машин із колесами та шинами, що не відповідають технічним нормам і допустимому навантаженню.

За таке порушення власник ризикує отримати штраф від 340 до 680 грн.

Якщо ж це повториться – суд може позбавити права керування до пів року. До того ж інспектор має право тимчасово вилучити авто, поки порушення не буде усунене.

"Великі диски – це не тільки естетика, а й ризик. Зміна стандартних параметрів впливає на безпеку руху", – підкреслив патрульний.




Чому небезпечно ставити великі диски

Поліцейські підкреслюють: збільшення діаметра коліс впливає на керованість авто та створює додаткові ризики для безпеки. У сервісних центрах пояснюють, що низькопрофільна гума гірше тримає дорогу на вибоїнах, збільшує навантаження на амортизатори, гальма та кермову систему. Через більшу вагу коліс підвищується витрата пального, а деталі швидше виходять з ладу.

Чому збільшені колеса небезпечні на дорогах - думка інженера

Замість експериментів варто орієнтуватися на заводські рекомендації, а не на поради з соцмереж.

"Параметри, які вказує виробник, розраховані під конкретні навантаження. Перевищення навіть на кілька дюймів може змінити динаміку авто", - каже інженер-конструктор Сергій.

На думу експерта, тюнінговані колеса дійсно можуть виглядати стильно, але наслідки для водія: штрафи, додаткові витрати на ремонт ходової частини та проблеми з законом.

Безпечнішим і практичнішим рішенням залишається дотримання параметрів, визначених виробником. Це дозволяє зберегти ресурс авто і уникнути зайвих клопотів.

Окрім цього, також не так давно українців попередили про покарання за куріння в авто.

Про джерело: "Автотема"

"Автотема" — це українське інформаційне видання, яке спеціалізується на новинах, оглядах та порадах, пов'язаних із автомобільною тематикою. Воно охоплює широкий спектр тем, включаючи новинки автопрому, правила дорожнього руху, штрафи, технічні аспекти експлуатації автомобілів, а також аналітику ринку транспортних засобів. Видання активно висвітлює зміни в законодавстві, які стосуються водіїв, та надає корисні рекомендації для автовласників.

    Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

    Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

    Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

    Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

    Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

    Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

    Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

    Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

    
    

    

    

    

    

    

    

