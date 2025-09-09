В Україні почали серйозно штрафувати через колеса: кого можуть позбавити прав

Коротко:
- Чому тюнінг коліс в авто закінчується штрафами і поломками
- Як навіть незначне збільшення коліс шкодить вашому авто
В Україні все частіше можна побачити автівки з колесами більшого розміру, ніж зазначено виробником. Такий тюнінг справді виглядає ефектно, але він несе чимало ризиків – від штрафів до поломок автомобіля, розповідає Главред з посиланням на експертів ресурсу Автотема.
Що каже закон про великі диски - які штрафи та покарання
Інспектор Патрульної поліції нагадує: правила дорожнього руху (п. 31.4.5в) прямо забороняють експлуатацію машин із колесами та шинами, що не відповідають технічним нормам і допустимому навантаженню.
За таке порушення власник ризикує отримати штраф від 340 до 680 грн.
Якщо ж це повториться – суд може позбавити права керування до пів року. До того ж інспектор має право тимчасово вилучити авто, поки порушення не буде усунене.
"Великі диски – це не тільки естетика, а й ризик. Зміна стандартних параметрів впливає на безпеку руху", – підкреслив патрульний.
Чому небезпечно ставити великі диски
Поліцейські підкреслюють: збільшення діаметра коліс впливає на керованість авто та створює додаткові ризики для безпеки. У сервісних центрах пояснюють, що низькопрофільна гума гірше тримає дорогу на вибоїнах, збільшує навантаження на амортизатори, гальма та кермову систему. Через більшу вагу коліс підвищується витрата пального, а деталі швидше виходять з ладу.
Чому збільшені колеса небезпечні на дорогах - думка інженера
Замість експериментів варто орієнтуватися на заводські рекомендації, а не на поради з соцмереж.
"Параметри, які вказує виробник, розраховані під конкретні навантаження. Перевищення навіть на кілька дюймів може змінити динаміку авто", - каже інженер-конструктор Сергій.
На думу експерта, тюнінговані колеса дійсно можуть виглядати стильно, але наслідки для водія: штрафи, додаткові витрати на ремонт ходової частини та проблеми з законом.
Безпечнішим і практичнішим рішенням залишається дотримання параметрів, визначених виробником. Це дозволяє зберегти ресурс авто і уникнути зайвих клопотів.
Окрім цього, також не так давно українців попередили про покарання за куріння в авто.
Більше новин для автомобілістів:
- Обберуть до останньої копійки: ТОП-4 фрази, які не можна казати, купуючи машину
- Штраф до 145 500 гривень: українців попередили про покарання за куріння в авто
- Продажі впали більш ніж удвічі: Китай масово йде з РФ, обвалюючи економіку
Про джерело: "Автотема"
"Автотема" — це українське інформаційне видання, яке спеціалізується на новинах, оглядах та порадах, пов'язаних із автомобільною тематикою. Воно охоплює широкий спектр тем, включаючи новинки автопрому, правила дорожнього руху, штрафи, технічні аспекти експлуатації автомобілів, а також аналітику ринку транспортних засобів. Видання активно висвітлює зміни в законодавстві, які стосуються водіїв, та надає корисні рекомендації для автовласників.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред