Закарпаття першим в Україні переходить у "жовту" зону карантину

Карантин на Закарпатті посилять з наступного тижня / УНІАН

У зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусної інфекції на Закарпатті посилять карантин. З понеділка, 20 вересня, в регіоні почнуть діяти обмеження "жовтої" зони, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Закарпаття переходить у "жовту" зону - що це означає

За словами Полоскова, з наступного тижня зможуть працювати лише ті навчальні заклади, в яких вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини.

Навчальні заклади, де вакциновано менше 80% персоналу, будуть закриті на карантин. Голова Закарпатської ОДА зазначив, що "діти з таких садочків і шкіл будуть змушені перебувати вдома, батьки будуть змушені відмовлятися від роботи, тому що буде необхідно перебувати вдома з дітьми, студенти будуть змушені перебувати вдома".

Полосков також опублікував дані про вакцинацію співробітників навчальних закладів в територіальних громадах і в усіх школах регіону. Він підкреслив, що лише в п'яти ТГ всі школи забезпечили вакциною понад 80% персоналу. При цьому в понад 20 громадах не досягнуто необхідного рівеня вакцинації.

Голова ОДА сказав, що ситуацію ще можна виправити і закликав освітян робити щеплення від коронавірусу. Він назвав вакцинацію правильним рішенням, що допоможе не позбавляти дітей права вчитися, а їхніх батьків – працювати.

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Карантин в Україні

13 вересня на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину. Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу, але тепер цього недостатньо.

За новими правилами, школи, дитячі садки та виші зможуть працювати не лише дистанційно, якщо 100% персоналу пройде повний курс вакцинації. Тобто працівникам закладу потрібно отримати два щеплення від коронавірусу.

У "жовтій" зоні карантину, як зазначили в міністерстві, зможуть працювати навчальні заклади, де 80% персоналу матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19.