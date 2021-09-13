Кабмін посилив умови роботи шкіл у "червоній" зоні

Кабмін посилив правила роботи шкіл / УНІАН

Сьогодні Кабмін вніс деякі зміни до карантинної Постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину. Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу, але тепер цього недостатньо, пише Міністерство охорони здоров'я.

За новими правилами, школи, дитячі садки та виші зможуть працювати не лише дистанційно, якщо 100% персоналу пройде повний курс вакцинації. Тобто працівникам закладу потрібно отримати 2 щеплення від коронавірусу.

У "жовтій" зоні карантину, як зазначили в Міністерстві, зможуть працювати навчальні заклади, де 80% персоналу матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, раніше інфекціоніст Борис Донський заявив, що кількість хворих коронавірусом українців досягне 10 тисяч випадків в добу. Тому "жовту" зону Україні не минути.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.