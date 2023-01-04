Закінчуються ракети, танки та авіація: Росія зазнає масштабних втрат на війні в Україні

Також, за оцінками Євросоюзу, РФ позбулася 40% бронетранспортерів і 20% артилерії.

Втрати РФ / 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Командувач військової місії Європейського Союзу адмірал Ерве Блежан заявив, що з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 60% загального запасу бойових танків і 70% ракет, придатних для наземних цілей.

"За нашими найбільш достовірними оцінками, щонайменше 60 тисяч російських військових були вбиті і втричі більше поранені, що означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз нездатні до ведення бою", - сказав Ерве Блежан під час виступу перед депутатами Національної асамблеї Франції, пише Lefigaro.

За його словами, втрати з української сторони оцінити важче, і в ЄС вважають, що вони нижче російських, "але все одно значні".

"Росія втратила 60% свого танкового арсеналу, а також 70% свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей. Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей, з відповідними проблемами з точністю, і розраховує на поставку обладнання з Ірану або Північної Кореї",- додав адмірал.

За словами Блежала, важко оцінити характер поставок РФ з Північної Кореї. При цьому вже точно відомо, що Іран допомагає агресору дронами, а зараз ще й ведуться переговори щодо постачання балістичних ракет.

Також, за оцінками Євросоюзу, РФ позбулася 40% бронетранспортерів і 20% артилерії.

Наступ розпочнеться навесні

Ерве Блежан прогнозує, що відновлення активних наступальних дій з боку України навесні 2023 року.

"Тому як ніколи це війна на виснаження, і українці потребують нашої підтримки, щоб відновити свої сили, відремонтувати або замінити озброєння, і підтримку у відновленні своїх сил, ремонті або заміні пошкодженого або знищеного озброєння і техніки, а також мати можливість продовжити відвоювання територій, анексованих після зими", - підкреслив начальник Генштабу ЄС.

Втрати росіян за 4 січня

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що лише за 4 січня авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження російських військ і ще чотири рази вдарила по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони 4 січня вразили пункт управління, два райони зосередження росіян і військової техніки, а також ворожий склад боєприпасів", - зазначають у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. У той же час країну-агресора Росію чекає досить сумна доля - в майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт підкреслив, що для Путіна це буде кращий варіант.

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