'У росіян значні втрати': Резніков розповів, чи зможе армія РФ повністю відновитися

Глава Міноборони зазначив, що розвідка НАТО визнає значні втрати росіян у танках, в артилерії, БМП, БТР та живій силі.

Резніков заявив, що регулярні війська РФ зможуть відновитись через 5 років / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російській окупаційній армії потрібно щонайменше 5 років, щоб відновитися після втрат, яких вона зазнала під час війни проти України.

Як зазначив глава Міноборони в інтерв'ю LB, розвідка НАТО визнає значні втрати росіян у танках, в артилерії, БМП, БТР та живій силі.

"Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися мінімум за п’ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів. І вони (країни НАТО, – Главред) вміють рахувати ресурси, тому вони відчувають цей момент", - сказав Резніков.

Крім того, міністр зауважив, що країна-агресорка припине своє існування як імперія, і західним партнерам України треба думати, що робити з Росією надалі.

"Я відчуваю за своїми спостереженнями і фактами, в Росії будуть дуже сильні тектонічні зміни, зсуви, і як така імперія або федерація вона припинить своє існування. Там буде щось оновлене", - підкреслив він.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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