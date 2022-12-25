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У "вагнерівців" величезні втрати, а наступ РФ під Бахмутом видихнувся - ISW

25 грудня 2022, 07:40
Темпи російських окупантів щодо спроб захопити Бахмут суттєво знизилися.
Бахмут, російські військові
Наступ окупантів під Бахмутом видихнувся / Колаж фото соцмережі, Міноборони РФ

Російські окупанти намагаються наступати в районі Бахмута, однак несуть величезні втрати. Останнім часом швидкість цього наступу істотно сповільнилася. Це підтверджують навіть російські воєнкори, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У листопаді та грудні ворожі солдати здійснили менше наступів, ніж у грудні. Окупантам складно стримувати темп наступів і вони можуть перейти навіть в оперативну або тактичну паузу.

За даними аналітиків, росіяни зараз не мають такої кількості артилерійських боєприпасів, щоб підтримувати великомасштабний наступ. На оперативні можливості окупантів також вплинули важкі втрати бойовиків з ПВК "Вагнера".

Аналітики переконані, що тривалий наступ РФ під Бахмутом може підірвати російську здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі так, як це було в ході боїв у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Ситуація біля Бахмута

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут визначить, як далі розвиватиметься війна в Україні. Зеленський у Конгресі США сказав, що українці потребують американської допомоги, щоб не просто вистояти в боях, а й перемогти на полі битви.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, захоплення Бахмута в Донецькій області для російських окупантів є питанням ідеологічним та медійним. Таким чином, ПВК Вагнера, яка є основною силою РФ на цьому напрямку, намагається довести, що може набагато більше, ніж регулярна російська армія.

Також раніше прессекретар східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповідав, що у загарбників РФ біля Бахмута великі втрати, а також повна відсутність тактичних успіхів.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії ПВК Вагнер
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