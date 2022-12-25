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Окупанти зазнають великих втрат: Жданов розповів, як росіяни шарахаються від HIMARS

25 грудня 2022, 20:21
Жданов зазначає, що окупанти бояться HIMARS, бо це непередбачувана зброя.
Російська армія, Жданов
Жданов / ua.depositphotos.com і УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупанти не пристосувалися до обстрілів HIMARS.

У своєму відео на ютуб-каналі він зазначив, що окупанти несуть великі втрати.

"Росіяни не пристосувалися до HIMARS. У цьому їхня проблема і наша перевага. Всі, хто знаходиться в зоні ураження HIMARS, ходять і оглядаються. Вони бояться вночі, особливо на місцях зосередження живої сили і там, де вони створюють ці тимчасові бази мобілізованих, які йдуть на фронт. Вони там навіть спати не можуть, тому що бояться, що прилетить, і я скажу, що є тенденція - прилітає по таких базах все частіше, і там величезні втрати піхоти. HIMARS на відстань 80 км летить трохи менше хвилини", - зазначає Жданов.

Жданов зазначає, що окупанти бояться їх, бо це непередбачувана зброя.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Його можна тільки побачити в небі, і то тільки при гарній видимості. Але вони не знають, куди він летить. Звичайно, російське Міноборони вже встигло знищити тисячі цих HIMARS, але окупанти бояться їх, тому що це непередбачувана зброя", - пояснив Жданов.

Раніше повідомляли, як російський окупант вижив після ударів 12 снарядів HIMARS по їх базі. Йому нібито вдалося не тільки вижити, а й відбити уламок рукою.

Також Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про черговий пакет військової допомоги США українській стороні. У своєму Twitter він відреагував на оголошення США про надання нового пакету військової допомоги Україні.

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