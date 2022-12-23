На Сумщині ЗСУ знищили диверсантів РФ: окупанти відступили з втратами

Після короткого бою ворожа ДРГ відступила, зазнавши втрат, розповів Дмитро Живицький.

Прикордонники відбили атаку окупантів РФ / facebook.com/МВД України

В Сумської області бійці територіальної оборони 22 грудня знищили диверсійну групу російських окупантів.

Вранці в четвер група російських військових перетнула лінію державного кордону України, розповів в Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, на території Краснопільської громади, поблизу села Високе, українські захисники відкрили вогонь по російській диверсійно-розвідувальній групі.

Живицький уточнив, що після короткого бою ворожа ДРГ відступила, зазнавши втрат.

Він додав, що у окупантів мінімум двох убитих, при цьому з української сторони обійшлося без втрат.

Нагадаємо, раніше ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися через кордон у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram.

"Сьогодні близько 7 ранку була спроба прориву державного кордону на території Сумщини. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів і автоматів", - зазначив він.

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