На Сумщині ЗСУ знищили диверсантів РФ: окупанти відступили з втратами

В Сумської області бійці територіальної оборони 22 грудня знищили диверсійну групу російських окупантів.
Вранці в четвер група російських військових перетнула лінію державного кордону України, розповів в Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його даними, на території Краснопільської громади, поблизу села Високе, українські захисники відкрили вогонь по російській диверсійно-розвідувальній групі.
Живицький уточнив, що після короткого бою ворожа ДРГ відступила, зазнавши втрат.
Він додав, що у окупантів мінімум двох убитих, при цьому з української сторони обійшлося без втрат.
Нагадаємо, раніше ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися через кордон у Сумській області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram.
"Сьогодні близько 7 ранку була спроба прориву державного кордону на території Сумщини. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів і автоматів", - зазначив він.
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