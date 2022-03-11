Домашні капці, пейджер та кип'ятильник: з чим Путін відправив воювати росіян в Україну

Екіпіровака російських військових / facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генеральному штабі Збройних сил України показали екіпіровку російських окупантів.

Очевидно, про модернізацію екіпіровки особового складу Командування "другої армії світу" не чуло. Російських окупантів відправили захоплювати Україну з нехитрим багажем: на опублікованих фото видно пейджер, домашні тапочки, ложки, виделки та кип'ятильник.

Екіпіровака російських військових / facebook.com/GeneralStaff.ua

Екіпіровака російських військових / facebook.com/GeneralStaff.ua

На випадок непередбачуваних погодних умов російським загарбникам видали шапки-"вушанки".

Екіпіровака російських військових / facebook.com/GeneralStaff.ua

"Друга армія світу - бутафорія. Екіпірування "визволителів". Вони хочуть, щоб і ми так жили?", - йдеться у підписі до знімків.

Раніше ми повідомляли, що в окупаційних військах РФ створили так звані "загороджувальні загони", які повинні розстрілювати солдатів зі своїх же військ, якщо ті будуть відступати з поля бою.

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