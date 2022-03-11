Домашні капці, пейджер та кип'ятильник: з чим Путін відправив воювати росіян в Україну

У Генштабі показали екіпіровку російських "визволителів".
У Генеральному штабі Збройних сил України показали екіпіровку російських окупантів.
Очевидно, про модернізацію екіпіровки особового складу Командування "другої армії світу" не чуло. Російських окупантів відправили захоплювати Україну з нехитрим багажем: на опублікованих фото видно пейджер, домашні тапочки, ложки, виделки та кип'ятильник.
На випадок непередбачуваних погодних умов російським загарбникам видали шапки-"вушанки".
"Друга армія світу - бутафорія. Екіпірування "визволителів". Вони хочуть, щоб і ми так жили?", - йдеться у підписі до знімків.
Раніше ми повідомляли, що в окупаційних військах РФ створили так звані "загороджувальні загони", які повинні розстрілювати солдатів зі своїх же військ, якщо ті будуть відступати з поля бою.
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