60-кілометрова колона окупантів під Києвом значно розосередилася - знімки із супутника

Західні ЗМІ кілька днів попереджали про 60-кілометрову колону ворожої техніки в декількох десятках кілометрів на північний захід від Києва.
Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки околиць Києва, датовані четвергом, 10 березня.
На кадрах, знятих за Гостомелем, в декількох десятках кілометрів на північний захід від Києва, видно, що 60-кілометрова колона ворожої техніки, про яку попереджали західні ЗМІ, в значній мірі розосереджена та передислокована, передає CNN.
За даними Maxar, на супутникових знімках видно, що:
- деякі елементи колони (включаючи буксирувальну артилерію) перемістилися в ліси поблизу Луб'янки;
- російські військові машини стоять на дорогах у житлових районах села Озера;
- у Берестянці в полі стоїть кілька бензовозів і щось схоже на реактивні системи залпового вогню;
- на південний схід від Іванкова на проїжджій частині все ще видно низку вантажівок і обладнання.
Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України.
За останніми підрахунками, кожен другий киянин покинув місто через війну. Зараз у Києві залишається трохи менше двох мільйонів жителів.
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Автор: Анна Багренко