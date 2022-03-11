60-кілометрова колона окупантів під Києвом значно розосередилася - знімки із супутника

Російська військова техніка біля села Озера / Фото Maxar

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки околиць Києва, датовані четвергом, 10 березня.

На кадрах, знятих за Гостомелем, в декількох десятках кілометрів на північний захід від Києва, видно, що 60-кілометрова колона ворожої техніки, про яку попереджали західні ЗМІ, в значній мірі розосереджена та передислокована, передає CNN.

За даними Maxar, на супутникових знімках видно, що:

деякі елементи колони (включаючи буксирувальну артилерію) перемістилися в ліси поблизу Луб'янки;

російські військові машини стоять на дорогах у житлових районах села Озера;

у Берестянці в полі стоїть кілька бензовозів і щось схоже на реактивні системи залпового вогню;

на південний схід від Іванкова на проїжджій частині все ще видно низку вантажівок і обладнання.

Росіяни в Берестянці / Фото Maxar

Техніка росіян біля Луб'янки / Фото Maxar

Машини окупантів під Іванковим / Фото Maxar

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України.

За останніми підрахунками, кожен другий киянин покинув місто через війну. Зараз у Києві залишається трохи менше двох мільйонів жителів.

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