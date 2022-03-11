Авіаудари біля житлових будинків і дитсадка, є загиблий - подробиці вибухів у Дніпрі

/ ДСНС України у Дніпропетровській області

У Дніпрі вранці, 11 березня, прогриміли три вибухи, в результаті яких є один загиблий.

"11 березня близько 06:10 в Новокодатском районі р. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: попадання поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку потрапляння двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням. Попередньо 1 людина загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - повідомили в ДСНС України.

Жителі Дніпра також повідомляють про три вибухи.

За деякими даними, ракетні удари були у районі Петрівки. Це територія одного з головних підприємств міста – Дніпровського металургійного заводу (раніше – імені Григорія Петровського) та вулиці навколо нього.

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