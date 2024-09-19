Захоплення Курчатова і Курської АЕС: Рустамзаде оцінив шанси ЗСУ

Ситуація змінилася після того, як Росія перекинула в Курську область велике угруповання своїх військ.

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Агіль Рустамзаде оцінив ризики для Курської АЕС / Колаж: facebook.com/p/Aqil-Rustamzade, Вікіпедія

Військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде оцінив перспективи Курської операції ЗСУ і спрогнозував, чи є в українських військ шанс узяти під контроль будь-які важливі об'єкти або населені пункти в регіоні, зокрема, Курську АЕС.

За словами Рустамзаде, всупереч інформаційному галасу, який здійнявся в перші тижні Курської операції, коли висували теорії про захоплення Курська, Курчатова і Курської АЕС, війна розвивається за своїми законами.

"Українська армія не залучала достатню кількість сил і резервів, щоб вийти на Курчатов", - сказав експерт під час чату на Главреді.

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Рустамзаде вважає, що після того як Росія перекинула в Курську область велике угруповання своїх військ, українська армія не буде атакувати Курчатов і Курську АЕС.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Операція в Курській області - останні новини

Сили оборони зараз демонструють досить стійке просування в Курській області, під контролем ЗСУ перебуває населений пункт Ведмеже, з виходом до залізничної станції Глушково.

Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий повідомляв, що на одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення.

РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій. Про це пише CNN із посиланням на двох американських військових чиновників. Деякі чиновники також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил на Курщину, можливо, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій усередині України.

Жителі Курської області здають кадировців, техніку і склади силам ЗСУ, повідомили в Центрі національного опору.

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