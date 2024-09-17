'За тиждень може все змінитись': Рустамзаде розкрив плани Зеленського на Курщину

Експерт повідомив, що Україна не стане витрачати такий дорогоцінний ресурс, як жива сила, а також матеріальні ресурси, щоб утримувати Курську область.

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Який план у Зеленського на Курську область / колаж: Главред, фото: ОПУ, росЗМІ

На сайті Главред відбувся чат з азербайджанським військовим аналітиком та експертом у сфері оборони та безпеки Агілем Рустамзаде. Він спрогнозував, як Україна може використовувати фактор контролю над районами Курської області.

Рустамзаде також проаналізував, чи можуть ці райони Курської області стати корисними для військових маневрів чи переговорів.

"Через Курську область проходить частина логістики до Сумської та інших областей і районів, через які йде підживлення матеріальними ресурсами і живою силою військ РФ, що перебувають на території України. І ця логістика була порушена завдяки Курській операції. Будь-якої іншої військової доцільності цієї операції наразі для України немає", - зазначив експерт. відео дня

Рустамзаде пояснив, що витрачати такий дорогоцінний ресурс, як жива сила, а також матеріальні ресурси для того, щоб утримувати частину Курської області для обміну згодом на якісь політичні можливості, Україна навряд чи буде.

"Ситуація динамічна, і вже за тиждень усе може суттєво змінитися", - наголосив він.

Військовий експерт зазначив, що не вірить у проведення політичних переговорів у 2024 році, тому що головна скрипка колективного Заходу - США: допоки там не прийде до влади нова політична еліта, навряд чи можна чекати якоїсь визначеності що в політичних процесах, що у військових.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація у Курській області - наступ ЗСУ

Нагадаємо, що у Defense Express повідомили, що ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ. Сергій Згурець розповів, росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренева до Суджі, оскільки це логістичний шлях для українських військових.

Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом. Військовий експерт повідомив, що мета противника - деблокувати Глушківський район, повернути контроль над трасою Кореневе-Троїцьке і над логістикою Кореневе-Сафонівка з подальшим полегшенням логістики до північного фронту.

Військовий експерт Іван Ступак заявив про відхід ЗСУ із Курської області та назвав важливі причини. Зараз в ЗСУ немає такого темпу просування, як в перші дні операції у Курській області. Навпаки, є просування росіян біля населеного пункту Снагость. Відомо, що Україна прямо контролює лише 800 квадратних км Курщини.

У Курській області оголосили евакуацію відразу двох районів. Попри заяви офіційних пропагандистів Кремля про те, що під Курськом російські війська тримають ситуацію під контролем і "вибивають противника", місцева влада оголосила термінову евакуацію одразу двох районів.

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