Захарова забилася в припадку істерики після обіцянки Буданова "вбивати росіян"

Відповідаючи на питання щодо звинувачень РФ в "терактах" і загибелі дочки російського ідеолога Олександра Дугіна, глава ГУР сказав дуже лаконічно.

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Слова Кирила Буданова не на жарт збудили Марію Захарову / скріншот, NV

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов жорстко відповів на російські звинувачення в тероризмі.

За його словами, українські військові продовжать знищувати окупантів до перемоги. Про це він сказав в інтерв'ю Yahoo News.

Відповідаючи на питання щодо звинувачень РФ в "терактах" і загибелі дочки російського ідеолога Олександра Дугіна, глава ГУР сказав дуже лаконічно.

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"Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян де завгодно в цьому світі до повної перемоги України", — сказав він.

У РФ істерика після слів Буданова

Речник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова зробила абсурдну заяву, коментуючи слова Буданова.

У своєму Telegram Захарова "блиснула розумом" і заявила, що в цій ситуації нібито винен Білий дім.

"Це прямий удар по Білому дому. Київський режим заявив про те, що адміністрація Байдена спонсорує тероризм", — написала Захарова.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що найближчим часом розпочнеться битва України проти Росії, яка стане знаковою для нашої держави.

"...Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, всі це розуміють. Коли вона почнеться, — це є таємницею", - заявив глава ГУР МО.

Буданов нещодавно підкреслив, що найближчим часом всі побачать результати заяв про контрнаступ ВСУ. Україна зможе як мінімум поліпшити свої позиції на фронті для нанесення ударів по військовій логістиці окупантів в окупованому Криму і захопленому Донбасі.

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