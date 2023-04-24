Росіяни можуть вийти на "майдан": Буданов розповів, за яких умов

Мешканців Росії може змусити вийти на вулиці поразка на фронті, адже воєнні невдачі можуть запустити процес пошуку винних всередині Росії.

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Буданов озвучив прогноз щодо заворушень в Росії / фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що російські військові, політики та бізнес-еліти мають розбіжності та суперечності щодо війни в Україні.

"Нерозуміння є. Протиріччя теж є. Жорсткі протиріччя є. Але Росія – це не те суспільство, де будуть якісь зміни, як у нас: не подобається – вийшов, сказав, тобі щось відповіли, далі когось на Майдан вивели. Там так не працює", – сказав Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. відео дня С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Відповідаючи на запитання РБК-Україна, які події можуть змусити росіян вийти на вулиці на протести проти влади, Буданов заявив, що якщо дивитися на історію Росії на різних етапах її існування і проаналізувати, що виводило людей на заколоти, повстання, мітинги проти влади, то в усіх випадках це були військові поразки.

"І один із дуже небагатьох випадків – це випадок 1993 року. Він був заснований трохи на інших засадах. Але нічого іншого не може бути. Військові невдачі призведуть до пошуку винних. Пошук винних призведе до наступних подій. Але сподіватися на те, що вийде російський народ, не слід", – уточнив керівник ГУР.

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Відповідаючи на запитання щодо представників військово-політичного прошарку і бізнесу в Росії, він заявив, що далеко не всі з них виступали за широкомасштабне вторгнення в Україну.

"Виступав виключно Шойгу, Герасимов "за". До останнього тримався Бортников, він був проти, але через певні особисті мотиви за два тижні до початку він різко змінив свою думку і сказав: "Ні, там усе нормально, ми готові". І ще кілька функціонерів. Усе", – заявив Буданов.

Прогнози Буданова щодо закінчення війни

Керівник ГУР зазначив, що неможливо завершити війну з країною-агресором Росією без розв‘язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

Також Буданов анонсував, що найближчим часом почнеться битва України проти Росії, яка стане знаковою для нашої держави. Глава ГУР підкреслив, що всі розуміють, що українська сторона до цього наближається.

За його словами, українські військові готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель, які незаконно захопили російські окупанти. Ворог зі страхом очікує цю атаку ЗСУ. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. І ця війна може закінчитися вже дуже скоро, наголосив Буданов.

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