УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росіяни можуть вийти на "майдан": Буданов розповів, за яких умов

24 квітня 2023, 17:50 оновлено 24 квітня, 17:50
46
Мешканців Росії може змусити вийти на вулиці поразка на фронті, адже воєнні невдачі можуть запустити процес пошуку винних всередині Росії.
Кирилл Буданов, распад России
Буданов озвучив прогноз щодо заворушень в Росії / фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що російські військові, політики та бізнес-еліти мають розбіжності та суперечності щодо війни в Україні.

"Нерозуміння є. Протиріччя теж є. Жорсткі протиріччя є. Але Росія – це не те суспільство, де будуть якісь зміни, як у нас: не подобається – вийшов, сказав, тобі щось відповіли, далі когось на Майдан вивели. Там так не працює", – сказав Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

відео дня

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Відповідаючи на запитання РБК-Україна, які події можуть змусити росіян вийти на вулиці на протести проти влади, Буданов заявив, що якщо дивитися на історію Росії на різних етапах її існування і проаналізувати, що виводило людей на заколоти, повстання, мітинги проти влади, то в усіх випадках це були військові поразки.

"І один із дуже небагатьох випадків – це випадок 1993 року. Він був заснований трохи на інших засадах. Але нічого іншого не може бути. Військові невдачі призведуть до пошуку винних. Пошук винних призведе до наступних подій. Але сподіватися на те, що вийде російський народ, не слід", – уточнив керівник ГУР.

Дивіться відео про те, чому в Росії раптово заочно арештували Буданова

Відповідаючи на запитання щодо представників військово-політичного прошарку і бізнесу в Росії, він заявив, що далеко не всі з них виступали за широкомасштабне вторгнення в Україну.

"Виступав виключно Шойгу, Герасимов "за". До останнього тримався Бортников, він був проти, але через певні особисті мотиви за два тижні до початку він різко змінив свою думку і сказав: "Ні, там усе нормально, ми готові". І ще кілька функціонерів. Усе", – заявив Буданов.

Прогнози Буданова щодо закінчення війни

Керівник ГУР зазначив, що неможливо завершити війну з країною-агресором Росією без розв‘язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

Також Буданов анонсував, що найближчим часом почнеться битва України проти Росії, яка стане знаковою для нашої держави. Глава ГУР підкреслив, що всі розуміють, що українська сторона до цього наближається.

За його словами, українські військові готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель, які незаконно захопили російські окупанти. Ворог зі страхом очікує цю атаку ЗСУ. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. І ця війна може закінчитися вже дуже скоро, наголосив Буданов.

Більше новин про майбутню смуту в Росії:

війна в Україні Кирило Буданов контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Суверенітет України - під сумнівом: у КНР відхрестилися від скандальних слів посла

Суверенітет України - під сумнівом: у КНР відхрестилися від скандальних слів посла

16:36 Світ
"Порадьтеся з РФ": в Угорщині висунули дивну умову вступу України в НАТО

"Порадьтеся з РФ": в Угорщині висунули дивну умову вступу України в НАТО

15:29 Світ
Росії загрожує палацовий переворот, верхівка обговорює наступника Путіна - ГУР

Росії загрожує палацовий переворот, верхівка обговорює наступника Путіна - ГУР

14:23 Політика
Всі головні новини

Останні новини

18:07

Які знаки зодіаку притягуються один до одного: 3 людини для ідеальної дружби

18:01

Олег Псюк з Kalush Orchestra відверто відповів на "наїзд" Іво Бобула через зірковістьВідео

17:50

Росіяни можуть вийти на "майдан": Буданов розповів, за яких умовВідео

17:50

"Дозволь сказати дещо, що засмутить": Аффлек розповів, чи сидить Лопес на дієтіВідео

17:30

Шалена головоломка для геніїв: помилку на зображенні вітальні помітять лише люди з високим IQ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:16

10 найбільш неврожайних днів: Місячний посівний календар на травень

16:36

Суверенітет України - під сумнівом: у КНР відхрестилися від скандальних слів посла

16:31

Для українців готують нові перевірки: хто може залишитися без пенсіїВідео

16:23

Багаторічний нагар і жир моментально зникне: як очистити посуд за допомогою клею – шалений фокус

Реклама
16:16

Імунітет від війни на 5 років: Золотарьов назвав спосіб зупинити Росію

16:12

Найвідоміша політична сатира: 1+1 Україна покаже фільм Чарлі Чапліна "Великий" диктатор"Відео

16:06

3 простих секрети, які ніхто не знав: рецепт смачного різотто, аж тарілку будуть облизуватиВідео

16:05

В який день травня не можна нічого робити: Місячний календар на травень 2023

15:52

В Україні після довгого подорожчання з'являться нові ціни на популярні овочі: пояснення експертаВідео

15:43

"Зомбі, хотів потрапити на російський ринок": Кіркоров розповів "правду" про дружбу із Зеленським

15:34

Чому не можна забирати їжу з кладовища: перелік продуктів, які не можна нести на могилуВідео

15:29

"Порадьтеся з РФ": в Угорщині висунули дивну умову вступу України в НАТО

15:08

Китайський гороскоп на травень 2023: Свиням - грошовий ризик, Тиграм - удача в усьому

15:00

Політолог пояснив, що має статися для прискореного вступу України до НАТОВідео

15:00

Дві дівчини, одна доля: як зараз виглядає акторка, яка зіграла Зіту і Гіту в однойменному фільмі

Реклама
14:34

"Боже мій, він ворушиться": підлітка визнали мертвим, але він почав дихати у мами на руках

14:23

Росії загрожує палацовий переворот, верхівка обговорює наступника Путіна - ГУРВідео

14:13

"Два дні будуть найбільш руйнівними": астролог назвала, яких чекати неприємностей на цьому тижніВідео

14:07

Гороскоп на завтра 25 квітня 2023: Водоліям - гармонія, Рибам - перспективаВідео

13:57

ГУР планувало масований удар по Москві, але відклало операцію — WP

13:46

Кіркоров вдарив журналіста поміж ніг за питання про зачіскуВідео

13:42

Дрон-камікадзе вразив об'єкт у захопленому Севастополі: у Мережі з'явилося відеоВідео

13:30

Голлівудський українець Лев Шрайбер стане батьком втретєВідео

13:08

Нова дівчина: бойфренд Лорак показав екзотичну красуню

12:58

Росія не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ зайдуть до Криму - БудановВідео

12:53

Китай дав задню: Пекін заявив про "повагу суверенітету" пострадянських країн

12:38

Відвадять комах або занапастять урожай: що не можна садити поруч з чорнобривцями

12:20

Контрнаступ буде "страшенно сильним": ЗСУ вдарять через місяць-півтора — ексшеф ЦРУ

12:11

Чому 25 квітня сіль і цукор боялися чіпати: прикмети і що не можна робитиВідео

11:48

Популярна російська актриса багато років приховувала особливу дитину

11:48

П'ята стаття НАТО або статус союзника: Золотарьов оцінив гарантії безпеки для УкраїниВідео

11:23

Воля яскраво висміяв Кіркорова, який понівечив себеВідео

10:59

Килими в СРСР були скрізь: в чому причина їх божевільної популярностіВідео

10:42

Нічне небо осяяло різноколірними спалахами: українців вразило яскраве північне сяйвоФото

10:05

Під Москвою впав дрон із 17 кг вибухівки: росЗМІ пишуть, що він український

Реклама
09:44

Потужні вибухи в Севастополі: у ЗСУ натякнули, чи чекати на нову "бавовну"

09:40

Армія України готується до контрнаступу, народ налаштований на перемогу - ЗеленськийВідео

09:29

Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України - БудановВідео

09:28

Сенполію потрібно "налякати": як змусити цвісти фіалкуВідео

09:18

"Якщо Крим буде першим забрано - це не фінал": Буданов пояснив, що буде вважатися завершенням війниВідео

09:00

Двері до НАТО відчинені, але Україну триматимуть на порозі ще 5 років - ЗолотарьовЕксклюзив

08:52

Який продукт не можна їсти після 40 років, щоб мати тонку талію

08:44

"Київ буде новою столицею Росії!": у росіян почалася істерика і паніка через "бавовну" в КримуВідео

08:32

Росія може застосувати Чорноморський флот для відбиття контрнаступу ЗСУ - ISW

08:15

Найслабші місця російської арміїПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти