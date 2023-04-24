Росія не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ зайдуть до Криму - Буданов

Глава української розвідки підкреслив, що риторика про застосування ядерної зброї - вигадки російської пропаганди.

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Кирило Буданов, Володимир Путін / скріншот YouTube

Росія не вдасться до використання ядерної зброї, коли ЗСУ зайдуть у тимчасово окупований Кримський півострів, впевнений голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

На питання в інтерв'ю РБК-Україна, чи не буде ядерного удару в разі, якщо ЗСУ зайдуть до Криму, Буданов відповів: "не буде".

Буданов підкреслив, що риторика про застосування ядерної зброї - вигадки російської пропаганди.

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"Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона - а це було найбільше досягнення так званої "спеціальної військової операції" - просто як буденна справа. Причому вивернули це так, що це в принципі ще й хороша річ була для них", - зазначив Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м.Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора Департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Глава ГУР підкреслив, що моделі по тому, як висвічувати Новини під час подій в Криму вже є - вони Україні прекрасно відомі, а спрацюють вони на їх же суспільство.

"І тут буде вимушений крок і взагалі майже щастя. Повірте, там пропагандистська машина працює як зразок, це реально зразок. Вони так "обдурюють" своє населення, як ніхто в світі не може", - підсумував Буданов.

Росія погрожує розміщенням ядерної зброї в Білорусі

Директор РФ Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою агресор Москва зібралася розмістити на території Республіки Білорусь тактична ядерна зброя. Озброєння в РБ з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Ядерні заряди Росії в Білорусі перебуватимуть під контролем Москви.

У КНР виступили проти передачі ядерної зброї від одних держав іншим. У Пекіні заявили, що дотримуються позиції, згідно з якою конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризиків розв'язання ядерної війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Китай, ймовірно, не допустить розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. За словами чиновника, риторика Путіна - шантаж західного світу. Москва намагається організувати переговори щодо завершення війни проти України в рамках своїх умов.

Дивіться відео, про що домовилися на зустрічі G7 з ядерної зброї:

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