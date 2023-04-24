Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України - Буданов

Кирило Буданов зазначив, що хотілося б збільшити поставки Західної зброї і зробити їх більш інтенсивними.

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Кирило Буданов, ЗСУ / УНІАН, Генштаб ЗСУ

Найближчим часом почнеться битва України проти Росії, яка стане знаковою для нашої держави.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна" не став розкривати дату початку боїв.

"...Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, всі це розуміють. Коли вона почнеться, - це є таємницею", - заявив глава ГУР МО.

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Також Керівник ГУР підкреслив, що всі розуміють, що українська сторона до цього наближається. Буданов зазначив, що хотілося б збільшити поставки Західної зброї і зробити їх більш інтенсивними, але Київ буде виходити з того, що має.

Контрнаступ ВСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ буде прийнято Генштабом в останній момент. За словами чиновника, в України є кілька сценаріїв для реалізації військових операцій.

Згідно з даними Bloomberg, сили оборони України можуть перейти в контрнаступ у травні. Один зі співрозмовників американського агентства зазначив, що ЗСУ можуть атакувати відразу на декількох напрямках. Армія може просунутися на 30 км на Мелітопольському напрямку, щоб встановити вогневий контроль над так званим "сухопутним коридором" Росії в окупований Крим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ ЗСУ стане успішним. За його словами, війська вже показали свою здатність ефективно звільняти території, коли відкинули окупантів від Києва, Харкова та Херсона.

Дивіться відео про те, як злив секретних документів Пентагону може вплинути на контрнаступ України:

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