Загородній - про можливі перемовини: РФ "висуне" дві неприйнятні умови

У Заходу присутнє бажання "вирішити" свої питання за рахунок України - у кожного в цьому світі свої інтереси, сказав політичний експерт Тарас Загородній.

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Росія зараз не готова до будь-яких перемовин - Загородній / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Агресор Росія не готова до перемовин із Україною, але якщо вони почнуться, Москва спробує "висунути" дві вимоги – скоротити ЗСУ до 100 тисяч осіб і позбавити армію важких озброєнь. Для Києва такі "вимоги" абсолютно неприйнятні. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що зараз Москва не готова до діалогу з Києвом. Якщо перемовини і відбудуться, Кремль спробує просунути абсолютно неприйнятні для України "вимоги".

"Перш за все, Росія зараз не готова до будь-яких перемовин. Якщо зараз почнуться перемовини, то росіяни висуватимуть свідомо неприйнятні для нас вимоги, в тому числі про скорочення чисельності української армії до 100 тисяч осіб, а також про те, щоб прибрати з озброєння ЗСУ будь-які важкі озброєння. Це не перемовини", - вважає Загородній.

Також він додав, що на Заході присутнє бажання вирішити свої питання за рахунок України.

"Чи є у Заходу бажання якось вирішити свої питання за рахунок України? Звичайно, є. Ніхто в цьому світі ні за кого впрягатися не хоче", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній розповів, як могли б виглядати перемовини із Росією:

Перемовини України та Росії

Під час віртуального саміту Великої двадцятки глава Кремля Володимир Путін звинуватив Україну в нібито небажанні вести перемовини. Про те, що Москва хоче говорити з Києвом виключно з позиції капітуляції української держави, директор Росії промовчав.

Україні небезпечно вести перемовини із Росією, вважає політичний експерт Тарас Загородній. На його думку, якщо раптом з боку Києва з'явиться хоча б натяк на діалог, росіяни спробують дотиснути Україну і вимагатимуть "віддати" 5 регіонів.

Крики Путіна про "перемовини" з Україною - пастка, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхньою оцінкою, Москві потрібен не реальний діалог з Києвом, а відторгнення територій і зміна влади на Банковій.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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