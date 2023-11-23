Загородній - про можливі перемовини: РФ "висуне" дві неприйнятні умови

Агресор Росія не готова до перемовин із Україною, але якщо вони почнуться, Москва спробує "висунути" дві вимоги – скоротити ЗСУ до 100 тисяч осіб і позбавити армію важких озброєнь. Для Києва такі "вимоги" абсолютно неприйнятні. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що зараз Москва не готова до діалогу з Києвом. Якщо перемовини і відбудуться, Кремль спробує просунути абсолютно неприйнятні для України "вимоги".
"Перш за все, Росія зараз не готова до будь-яких перемовин. Якщо зараз почнуться перемовини, то росіяни висуватимуть свідомо неприйнятні для нас вимоги, в тому числі про скорочення чисельності української армії до 100 тисяч осіб, а також про те, щоб прибрати з озброєння ЗСУ будь-які важкі озброєння. Це не перемовини", - вважає Загородній.
Також він додав, що на Заході присутнє бажання вирішити свої питання за рахунок України.
"Чи є у Заходу бажання якось вирішити свої питання за рахунок України? Звичайно, є. Ніхто в цьому світі ні за кого впрягатися не хоче", - підкреслив Тарас Загородній.
Дивіться відео, в якому Загородній розповів, як могли б виглядати перемовини із Росією:
Перемовини України та Росії
Під час віртуального саміту Великої двадцятки глава Кремля Володимир Путін звинуватив Україну в нібито небажанні вести перемовини. Про те, що Москва хоче говорити з Києвом виключно з позиції капітуляції української держави, директор Росії промовчав.
Україні небезпечно вести перемовини із Росією, вважає політичний експерт Тарас Загородній. На його думку, якщо раптом з боку Києва з'явиться хоча б натяк на діалог, росіяни спробують дотиснути Україну і вимагатимуть "віддати" 5 регіонів.
Крики Путіна про "перемовини" з Україною - пастка, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхньою оцінкою, Москві потрібен не реальний діалог з Києвом, а відторгнення територій і зміна влади на Банковій.
Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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