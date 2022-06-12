Окупанти "полетіли на концерт Кобзона": ЗСУ збили вертоліт з 17 військовослужбовцями армії РФ

Вертоліт РФ / Reuters

Збройні Сили України відправили відразу 17 окупантів на концерт Кобзона. Як повідомляє український офіцер Анатолій Штефан у своєму Telegram, ВСУ збили вертоліт з військовослужбовцями армії РФ і весь екіпаж було знищено.

Крім того, серед загиблих числиться капітан ЗС РФ Олександр Александров.

Ось так росіяни самі ж описують подію: "Саша служив у званні капітана, на аеродромі. Винищувачі готували до польотів. Під час перекидання летіли на декількох вертольотах, в вертоліт, в якому летів Саша, потрапила ракета. Всі 17 людей загинули".

На якому саме напрямку був збитий вертоліт, поки не уточнюється.

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ВСУ кришать авіацію окупантів

У Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52.

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

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