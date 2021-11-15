Загорівся та впав з чотириметрової висоти: в Одесі рятують хлопця, який хотів ефектне фото

За життя 21-річного хлопця зараз борються лікарі.
В Одесі 21-річний чоловік при спробі зробити ефектне фото на даху залізничної цистерни, отримав потужний удар струмом. У потерпілого обпалено майже все тіло.
Інцидент стався на залізничній станції "Східна". За життя потерпілого зараз б'ються одеські лікарі, пише "ТСН".
Першими наслідки події побачили підлітки, які в цей момент йшли надземним переходом. Вони почули хлопок і побачили яскравий спалах біля товарного поїзда. Після цього з висоти чотирьох метрів на землю впав уражений струмом чоловік.
читайте такожНедитячі розваги на Львівщині: дівчину-підлітка вдарило струмом на цистерні з бензиномДістатися до місця інциденту швидка не змогла, тому медикам довелося на ношах нести пораненого кілька сотень метрів. Наразі потерпілий перебуває у важкому стані в опіковому відділенні.
Раніше ми повідомляли про страшну трагедію на Одещині. У Болградському районі трагічно загинув 10-річний хлопчик. Він молів зерно на побутовій зернодробилці та його вдарило струмом. Хлопчик загинув на місці.
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