Загорівся та впав з чотириметрової висоти: в Одесі рятують хлопця, який хотів ефектне фото

Хлопець хотів зробити яскраві знімки, але потрапив до лікарні / скріншот з відео

В Одесі 21-річний чоловік при спробі зробити ефектне фото на даху залізничної цистерни, отримав потужний удар струмом. У потерпілого обпалено майже все тіло.

Інцидент стався на залізничній станції "Східна". За життя потерпілого зараз б'ються одеські лікарі, пише "ТСН".

Першими наслідки події побачили підлітки, які в цей момент йшли надземним переходом. Вони почули хлопок і побачили яскравий спалах біля товарного поїзда. Після цього з висоти чотирьох метрів на землю впав уражений струмом чоловік.

читайте такожНедитячі розваги на Львівщині: дівчину-підлітка вдарило струмом на цистерні з бензиномДістатися до місця інциденту швидка не змогла, тому медикам довелося на ношах нести пораненого кілька сотень метрів. Наразі потерпілий перебуває у важкому стані в опіковому відділенні.

Раніше ми повідомляли про страшну трагедію на Одещині. У Болградському районі трагічно загинув 10-річний хлопчик. Він молів зерно на побутовій зернодробилці та його вдарило струмом. Хлопчик загинув на місці.

Читайте також: