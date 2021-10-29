Хотів піти ефектно: в ефірі українського токшоу стався конфуз із емоційним антивакцинатором

Мілютін не втримався на ногах, зачепившись за Студійне обладнання / скріншот

Відомий противник вакцинації від коронавірусу, юрист Захар Мілютін зі скандалом покинув студію ток-шоу "Право на владу". Причиною цього стала суперечка щодо статистичних даних про смертність серед щеплених людей, які він наводив, обстоюючи свою антивакцинаторську позицію.

Гості студії неодноразово закликали його не обманювати суспільство й покинути студію. І через деякий час Мілютін прийняв емоційне рішення піти, рішуче попрямувавши за лаштунки. Проте на виході спіткнувся об елемент декорації і впав на підлогу.

"Я перепрошую, така студія", – сказала йому слідом ведуча Наталія Мосейчук.

Під час цього ж прямого ефіру скандальновідомий нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич зробив несподіване визнання. Він обмовився, що його дружина вакцинувалася спершу російським "Супутником V", але потім перевакцинувалася – американським препаратом Johnson & Johnson. Сам Шуфрич щеплений начебто китайською вакциною CoronaVac.

Паралельно Нестор Шуфрич влаштував словесну атаку на Віктора Ляшка, обізвавши міністра охорони здоров'я "негідником". На що ведуча програми слушно зауважила: "Весь світ театр, і всі ми в нім актори...".