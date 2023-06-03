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"Загнаний звір, який боїться втратити своє життя": Зеленський "розтоптав" Путіна

Альона Вороніна
3 червня 2023, 12:31 оновлено 3 червня, 12:33
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Український лідер назвав главу Кремля слабкою людиною і наголосив, що Росію потрібно потужно ізолювати.
Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленський "розтоптав" Путіна/ колаж: Главред, фото: Instagram Зеленський, скрін

Російський диктатор Володимир Путін зараз поводиться, як загнаний звір, який боїться, що він втратить своє життя.

Путін вдається до погроз ядерною зброєю саме тому, що він слабкий. Таким чином диктатор країни-агресорки РФ намагається показати, що він ще нібито має силу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Також Зеленський зазначив, що потрібно потужно ізолювати Росію і докласти до цього більше зусиль.

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"Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє цю силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації – то треба робити це потужно... Дуже серйозно до цього ставитися", – сказав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що ЗСУ вже готові до контрнаступу на позиції російських окупантів. Він також наголосив, що незважаючи на те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, чекати ще місяць вже неможливо.

Президент Володимир Зеленський висловився про ймовірні терміни очікуваного контрнаступу Збройних сил України. За його словами, Росія повинна побачити і відчути майбутній український контрнаступ. Він додав, що коли наші захисники почнуть звільняти території від росіян, українці зрозуміють, що контрнаступ вже відбувається.

"Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій — це і є результат контрнаступу", – зазначив Зеленський.

У Генштабі Сил оборони Естонії раніше зазначали, що Україна, очевидно, навмисно приховує дату початку свого контрнаступу, таким чином намагаючись спантеличити окупантів. Так вона хоче змусити російських загарбників перейти до оборони.

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