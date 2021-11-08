Загадкова смерть музейника зі Львова: у поліції розкрили перші подробиці

Юрій Сілецький виїхав з дому і не повернувся / Фото Facebook Lesia Harasym

Заступника директора Львівського Історичного музею Юрія Сілецького, який вдень 6 листопада виїхав з дому і не повернувся, знайшли мертвим. У поліції є підстави припускати, що чоловік вчинив самогубство.

Як розповіла виданню Сегодня речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, на тілі Сілецького жодних тілесних ушкоджень не виявили.

"Вчора ввечері (7 листопада, - ред.) неподалік Львова було виявлено тіло цієї людини без ознак життя. Тіло знайшли біля автомобіля. Порушено кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Самогубство". Для цього є підстави", - повідомила Добровольська.

Причину смерті Юрія Сілецького незабаром мають повідомити експерти. Колеги померлого утрималися від коментарів.

читайте такожЧемпіона з джиу-джитсу вбили ножем у серце в Києві: його батько каже, що конфлікт був через мовуЯк повідомляв Главред, 38-річний Юрій Сілецький виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя в суботу, 6 листопада, близько 13:00. Відтоді чоловік перестав виходити на зв'язок, а наступного дня його оголосили в розшук.

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Увечері 7 листопада о смерті Сілецького повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

Тіло чоловіка виявили в автомобілі. На місці працювали слідчі.

Сілецький закінчив історичний факультет ЛНУ ім. Івана Франко. Працював заступником директора з музейного розвитку у Львівському історичному музеї. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

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