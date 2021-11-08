Заступник директора Львівського Історичного музею виїхав з дому і зник, його знайшли мертвим

Вдень 6 листопада Юрій Сілецький виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя і перестав виходити на зв'язок. Його тіло виявили в машині.
Заступника директора Львівського Історичного музею Юрія Сілецького, який напередодні виїхав з дому і не повернувся, знайшли мертвим.
Про це ввечері 7 листопада в Facebook повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.
Тіло чоловіка виявили в автомобілі. На місці працювали слідчі. Більше інформації правоохоронці обіцяють оприлюднити в понеділок, уточнює ZAXID.NET.
38-річний Юрій Сілецький виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя в суботу, 6 листопада, близько 13:00. Відтоді чоловік перестав виходити на зв'язок, а наступного дня його оголосили в розшук.
Сілецький закінчив історичний факультет ЛНУ ім. Івана Франко. Працював заступником директора з музейного розвитку у Львівському історичному музеї. У нього залишилися дружина і двоє дітей.
Як повідомляв Главред, в Берліні знайшли мертвим співробітника посольства Російської Федерації в Німеччині.
Офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер підтвердив факт загибелі співробітника російського посольства і додав, що не може привести жодних подробиць через положення про захист персональних даних та інформації.
Посольство Росії в Німеччині не коментує загибель співробітника диппредставництва "з етичних причин".
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