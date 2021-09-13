У річці під Полтавою знайшли мертвою жінку, у якої були проблеми з бойфрендом

У Полтаві знайшли тіло жінки

Сьогодні, 13 вересня, у Полтаві була знайдена мертвою 36-річна полтавка Ганну Соляник, яку розшукували більше тижня. Її тіло виявили у річці Ворскла, повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

Тіло жінки знайшли в селі Сім'янівка. До пошуків були залучені правоохоронці, Рятувально-водолазна служба, волонтери та місцеві жителі.

Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Не виключають і версію і про самогубство.

За інформацією правоохоронців, востаннє живою Ганну Соляник бачили ще 6 вересня – поблизу сіл Яцинова Слобідка та Сім'янівка, що під Полтавою. У жінки зламався автомобіль, після чого вона перестала виходити на зв'язок.

За інформацією місцевого видання Коло, про зникнення жінки повідомила її мати, яка проживає в іншій області. Вона від друзів дочки дізналася, що Анна вже довгий час не виходить на контакт.

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Журналісти дізналися у місцевих жителів Сім'янівки, що Анна протягом декількох днів залишалася в селі, вона ночувала в своєму авто, іноді купували їжу в місцевому магазині.

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За словами селян, які спілкувалися з Ганною, перед зникненням вона скаржилася на особисті проблеми, пов'язані з бойфрендом, плакала під час розмови. Місцеві пропонували допомогу, проте жінка відмовилася.

Соляник була підприємницею, керувала низкою магазинів у Полтаві на вулиці Анатолія Кукоби та Панянки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області померли дві сестри у віці 4 і 13 років. Ще одна дитина з сім'ї — 12-річний хлопчик-знаходиться в лікарні. Всі вони отруїлися.