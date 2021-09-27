Добу шукали поліція та волонтери: у Полтавській області в яру знайшли мертвим 19-річного хлопця

Хлопця знайшли мертвим в яру в лісосмузі.
У Полтавській області у Миргородському районі у понеділок, 27 вересня, знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого добу розшукували.
Як розповіли у Нацполіції Полтавської області, 19-річний житель села Шишаки зник у ніч на 26 вересня.
"Його рідні звернулися в поліцію. Юнака розшукували співробітники поліції, рідні, друзі, небайдужі жителі Шишацького теробщин, місцеві активісти та волонтери", - йдеться в повідомленні.
Хлопця орієнтовно о 15:00 знайшли мертвим у яру в лісосмузі.
На його тілі не було ознак насильства.
У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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