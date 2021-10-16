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Знайшли мертвим у будинку: ЗМІ розповіли про загадкову смерть відомого дипломата в Києві

16 жовтня 2021, 20:36

Спочатку йшлося про вбивство з ознаками насильницької смерті. Але вже потім, в офіційному зведенні, поліція повідомила, що стався нещасний випадок.

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У Києві на Осокорках знайшли метрвим дипломата / скріншот

У суботу, 16 жовтня, в поліцію Києва зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниковський, правоохоронці опитали сусідів і працівницю, яка допомагала чоловікові по будинку, повідомляти Відділ комунікації поліції Києва.

"Попередньо з'ясовано, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім встав і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя виявила його домробітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала в результаті закритої черепно-мозкової травми", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"). Досудове розслідування триває.

Що відомо про загиблого і причини смерті

Як уточнює ТСН, загиблим виявився дипломат. Спочатку йшлося про вбивство з ознаками насильницької смерті. Але вже потім, в офіційному зведенні, поліція повідомила, що стався нещасний випадок. Ім'я загиблого правоохоронці не розголошують.

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Вже мертвим власника будинку на столичних Осокорках виявила домробітниця, яка прийшла прибирати будинок.

"Сьогодні вранці приходить сусідка моя з крайнього будиночка і каже:" Трохимич, ти знаєш що? Вбили", - розповідає сусід.

Каже, сусід був не надто товариський, хоч на дачі останнім часом жив постійно. Напередодні сусіди його не бачили. Ніякого шуму вночі не чули.

"Я погано сплю. Десь о 11 прокинувся — нічого, о 3 годині ночі прокинувся — і нічого не чув. Я з ним не зустрічався, в обличчя його не знаю. Я знав батька добре, він дипломат був. З Сином я не знайомий, він був також десь дипломатом, в балтійській державі", - розповідає сусід Василь Гордієнко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві померла модель і світська левиця Олена Вовк. Жінка померла на 74-му році життя.

Нещодавно вона потрапила в лікарню, а потім її перевели в реанімацію. 16 жовтня її серце зупинилося.

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