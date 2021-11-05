У Берліні знайшли мертвим російського дипломата-шпигуна: спливли несподівані деталі

У Німеччині знайшли мертвим дипломата з РФ / pixabay

У Берліні знайшли мертвим співробітника посольства Російської Федерації в Німеччині.

Офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер підтвердив факт загибелі співробітника російського посольства в Берліні, пише Інтерфакс.

Він додав, що не може навести жодних подробиць через положення про захист персональних даних та інформації.

Посольство Росії в Німеччині не коментує загибель співробітника диппредставництва "з етичних причин", заявили журналістам у диппредставництві.

Спочатку про загибель співробітника посольства з посиланням на власні джерела опублікував німецький журнал Spiegel. Імовірно чоловік випав з вікна багатоповерхової будівлі, що входить в Посольський комплекс.

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"35-річний громадянин, згідно з офіційним дипломатичним списком, акредитований в Берліні з літа 2019 року як другий секретар посольства. Німецькі Служби безпеки вважали його неофіційним співробітником російської внутрішньої спецслужби ФСБ", - пише журнал.

Що відомо про загиблого росіянина

Як пише The Insider, загиблим виявився Кирило Жало, син начальника управління із захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жало.

"Саме це управління займалося позасудовими стратами активістів і журналістів в Росії, в тому числі отруєнням Навального, Дмитра Бикова і Володимира Кара-Мурзи". - йдеться в повідомленні.

/ theins.ru

Труп виявили ще о 7: 20 ранку, ще 19 жовтня. Але інформація про його загибель дипломата, зі зрозумілих причин, спливла тільки зараз.

Як уточнює Telegram-канал Погляд Приходька, після Революції Гідності, голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив Олексія Жало у підготовці снайперів, які розстрілювали нас на Майдані 18-20.02.2014.

Уточнюється, що група російських снайперів, яких готував Жало-старший, базувалася в будівлі СБУ.

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