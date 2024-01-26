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"Затримки відбиваються на фронті": Данілов про ризики припинення допомоги США Україні

Олексій Тесля
26 січня 2024, 09:46
Україна не торгуватиме власними територіями та принципами, наголосив секретар РНБО.
Данилов, Сенат
Олексій Данілов оцінив перспективи отримання Україною допомоги від США / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував перспективи отримання Україною міжнародної допомоги.

Наша країна отримає підтримку міжнародної спільноти, яка не залежатиме від результатів виборів у США чи Великій Британії, підкреслив він у коментарі Каналу 24.

Секретар РНБО каже, що у країн-партнерів є розуміння, що йде війна, зокрема й за Європу. Він переконаний, що Україна перебуватиме в полі зору зарубіжних партнерів і допомога від країн-партнерів не зменшуватиметься.

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"Зараз дуже багато розмов, що в разі зміни тих чи інших виборчих процесів, які відбуваються у Сполучених Штатах, Великій Британії, Європейському Союзі, то на нас будуть менше звертати увагу і нам будуть менше допомагати. Ось це все це не відповідає дійсності", - сказав український чиновник.

Він упевнений у тому, що Україна не зникне з поля зору міжнародної спільноти, тому що наша країна бореться за власну незалежність, а також і за Європу.

"Україна ніколи не зникне з радара міжнародного співтовариства, тому що ми боремося не тільки за своє право: ми боремося сьогодні на своїй території за незалежність і Європи, зокрема. І всі це усвідомлюють", - зазначив співрозмовник.

Секретар РНБО додав, що Україна не буде торгувати власними територіями та принципами.

"У кожній країні відбуваються свої власні політичні процеси і з тих чи інших причин можуть бути затримки. На превеликий жаль, ці затримки відображаються безпосередньо на лінії фронту, і ми дуже б хотіли, щоб найближчим часом усе було налагоджено, і всі рішення, які мали б бути ухвалені, їх ухвалили в США та Євросоюзі. Ми є країною, яка стоїть за свою свободу, за свою незалежність, ми не торгуємо принципами і своїми територіями", - резюмував Данілов.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Байден зробив важливу заяву для України. Президент США після зустрічі з американськими конгресменами зазначив, що Конгрес може ухвалити позитивне рішення про допомогу Україні.

Водночас у Держдепі повідомили, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років. Вони прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно виробляти озброєння.

Раніше експерт розповів, за яких умов допомога припиниться 2024 року. Микола Маломуж розповів, чи скоротиться допомога Україні з боку США у 2024 році або взагалі може припинитися.

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військова допомога Олексій Данілов війна Росії та України
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