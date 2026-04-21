Лежать лицем в землю: в Одесі затримання ТЦКівців переросло в стрілянину і погоню

Юрій Берендій
21 квітня 2026, 14:59оновлено 21 квітня, 15:54
В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовців районного ТЦК та СП за підозрою у вимаганні хабаря з цивільного, розпочато службове розслідування.
В Одесі затримання ТЦКівців переросло в стрілянину і погоню - всі деталі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • СБУ затримала вісьмох військовослужбовців одного із районних ТЦК та СП Одеси

  • Їх підозрюють у вимаганні хабаря із цивільного, який має офіційну відстрочку від мобілізації

  • Главу Одеського обласного ТЦК та начальника Пересипського РТЦК та СП відсторонено

21 квітня в Одесі Служба безпеки України провела затримання військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, яке супроводжувалося погонею та стріляниною на вулицях міста. Про це повідомляє місцеве видання "Думська" та "Суспільне".

За інформацією з відкритих джерел, до операції були залучені спецпідрозділ КОРД і співробітники внутрішньої безпеки СБУ.

За даними джерел Суспільного, затримано вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів. Водночас повідомляється, що внаслідок інциденту загиблих і поранених немає.

Після затримання підозрювані перебували на землі обличчям донизу. Офіційні причини та деталі події наразі не розголошуються, а для з’ясування обставин на місце виїхало керівництво обласного ТЦК.

Дивіться відео моменту затримання військовослужбовців ТЦК та СП за посиланням.

"Додаткова інформація буде надана після офіційного уточнення", — запевнили у пресслужбі Одеського ТЦК та СП.

За інформацією ЗМІ, перед цим вони нібито на двох мікроавтобусах влаштували конфлікт між собою на Михайлівській площі.

Як повідомляють джерела "Думської", за попередніми даними, вони силоміць посадили в автомобіль колишнього військового, який мав офіційну відстрочку від служби, і, погрожуючи зброєю, вимагали у нього 30 тисяч доларів.

У транспортному засобі також знайшли біти, кастети, ножі та незареєстровану вогнепальну зброю.

"Вони реально збиралися застосувати кастети і побити людину, але СБУ вчасно прийняла їх. Їм інкримінуватимуть розбій", — вказав співрозмовник видання.

Зазначається, що потерпілий заздалегідь звернувся до СБУ, оскільки раніше вже мав проблеми з цими ж військовослужбовцями ТЦК. Попри надані документи, зокрема статус учасника бойових дій, на нього продовжували тиснути та заявляли, що все одно затримають.

Чоловік удав, що погоджується передати гроші, але перед цим зв’язався зі спецслужбами, після чого й розпочалася спецоперація.

Джерела ЗМІ додають, що подібні випадки могли відбуватися і раніше, а затримана група діяла у взаємодії з окремими представниками поліції та працювала з великими сумами.

Що відомо про СБУ
Реакція Одеського обласного ТЦК та СП

У пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП повідомили, що наразі підтверджено затримання військовослужбовців одного з районних центрів комплектування в Одесі правоохоронцями.

Також зазначається, що керівництво обласного ТЦК повністю співпрацює з уповноваженими органами для встановлення всіх обставин події.

"Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом. Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації. Додаткові роз’яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних", - йдеться у повідомленні.

Реакція командування Сухопутних військ ЗСУ

У пресслужбі командування Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що після затримання співробітниками внутрішньої безпеки СБУ військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного ТЦК в Одесі в Збройних силах розпочали службове розслідування.

"Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків. Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом", - йдеться у повідомленні.

В Сухопутних військах підкреслили, що будь-які порушення закону, перевищення повноважень чи інші протиправні дії є неприпустимими і мають отримати належну правову оцінку. Також зазначено, що правоохоронним органам надається повна підтримка для проведення перевірок і розслідування.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останніх пів року Україна виконує мінімальні показники мобілізації, ззаначив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Водночас, за словами голови підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету Анатолія Остапенка, країна все ще має достатній мобілізаційний ресурс, зокрема серед військових пенсіонерів і працівників силових структур, тому питання зниження мобілізаційного віку наразі не є актуальним.

Окрім цього, в Україні можуть запровадити нові вимоги для військовослужбовців ТЦК та СП — їх зобов’яжуть носити жетони з індивідуальними номерами та представлятися під час спілкування з громадянами. Це має допомогти відрізняти справжніх працівників від шахраїв. Відповідні норми передбачені законопроєктом №15176, який уже зареєстрований у Верховній Раді.

Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

