Буданов озвучив темпи мобілізації в Україні та назвав головні труднощі

Марія Николишин
18 квітня 2026, 13:34
Буданов додав, що в останні пів року мобілізація проходить складно.
Темпи мобілізації в Україні / колаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Буданова:

  • Зараз Україна виконує мінімальний план мобілізації
  • Труднощі з набором військовослужбовців є закономірними
  • Наразі ситуація залишається контрольованою

Протягом останніх шести місяців Україна виконує мінімальний план мобілізації. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю молдовському виданню Маленькая страна.

За його словами, труднощі з набором військовослужбовців є закономірними на тлі тривалого конфлікту.

"Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій", - наголосив він.

Буданов додав, що наразі ситуація залишається складною, але контрольованою.

"Дуже складно, але в останні пів року ми доволі таки справляємося з мінімальним планом мобілізації", - зауважив очільник ОП.

Він також зауважив, що попри труднощі, відповідні структури все ж забезпечують виконання поставлених завдань, хоча це дається "нелегко абсолютно".

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Чи знижуватимуть мобілізаційний вік в Україні

Голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики Анатолій Остапенко заявляв, що в Україні є мобілізаційний ресурс, зокрема, серед військових пенсіонерів та працівників силових структур, тому говорити про зниження мобілізаційного віку ще рано.

"Ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго, поки буде ця війна йти", - наголосив він.

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовослужбовців ТЦК та СП можуть зобов'язати носити на формі спеціальні жетони з індивідуальним номером та представлятися під час спілкування з громадянами. Це потрібно, щоб люди могли відрізнити справжніх співробітників від шахраїв.

Народний депутат Роман Костенко говорив, що в Україні розглядається можливість реформування ТЦК з подальшим розподілом їхніх функцій.

Водночас в командуванні Сухопутних військ ЗС України заявили, що Україна не готується до мобілізації жінок і не розробляє жодних механізмів для цього. Повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
