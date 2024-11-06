Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі

Північнокорейські солдати вже брали участь у боях проти українських захисників - це сталося у Курській області.
Інформацію про зіткнення північнокорейських солдатів з українськими підтвердив у коментарі виданню два неназвані американські чиновники.
Одне з джерел видання Reuters розповіло, що бій між північнокорейцями та українцями відбувся 4 листопада. При цьому співрозмовники не уточнили, чи є жертви серед військових КНДР і не розкрили інших подробиць.
Бої із військами КНДР - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський розповів, скільки військових КНДР вже в Курській області. Українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх число на території регіону збільшується.
Стало відомо, яку винагороду Росія готує солдатам КНДР за участь у війні. Південнокорейська розвідка повідомила, що північнокорейські солдати, які будуть воювати проти України на сторони РФ, ймовірно, отримуватимуть близько 2 тисячі доларів на місяць. Також у Росії знаходяться близько 4 тисяч північнокорейських робітників.
У розвідці Південної Кореї відреагували на те, що ЗСУ могли знищити десятки солдатів КНДР. Українська розвідка також повідомила, що близько 12 000 північнокорейських солдатів, зокрема 500 офіцерів і три генерали, вже перебувають у Росії та проходять навчання на п'яти військових базах.
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