Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі

Юлія Закрепа
6 листопада 2024, 21:31оновлено 6 листопада, 22:04
265
Українські військові зіштовхнулись на фронті із північнокорейськими солдатами.
Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі
КНДР почали бої проти ЗСУ / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, ua.depositphotos.com

Північнокорейські солдати вже брали участь у боях проти українських захисників - це сталося у Курській області.

Інформацію про зіткнення північнокорейських солдатів з українськими підтвердив у коментарі виданню два неназвані американські чиновники.

Одне з джерел видання Reuters розповіло, що бій між північнокорейцями та українцями відбувся 4 листопада. При цьому співрозмовники не уточнили, чи є жертви серед військових КНДР і не розкрили інших подробиць.

відео дня
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Бої із військами КНДР - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський розповів, скільки військових КНДР вже в Курській області. Українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх число на території регіону збільшується.

Стало відомо, яку винагороду Росія готує солдатам КНДР за участь у війні. Південнокорейська розвідка повідомила, що північнокорейські солдати, які будуть воювати проти України на сторони РФ, ймовірно, отримуватимуть близько 2 тисячі доларів на місяць. Також у Росії знаходяться близько 4 тисяч північнокорейських робітників.

У розвідці Південної Кореї відреагували на те, що ЗСУ могли знищити десятки солдатів КНДР. Українська розвідка також повідомила, що близько 12 000 північнокорейських солдатів, зокрема 500 офіцерів і три генерали, вже перебувають у Росії та проходять навчання на п'яти військових базах.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини КНДР війська КНДР в Україні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не потрібно сподіватися на краще": нардеп заявив, що тариф на світло суттєво зросте

"Не потрібно сподіватися на краще": нардеп заявив, що тариф на світло суттєво зросте

22:42Україна
Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі

Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі

21:31Україна
Зеленський вперше з початку великої війни поїде до Угорщини: названа ціль візиту

Зеленський вперше з початку великої війни поїде до Угорщини: названа ціль візиту

21:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

Останні новини

23:02

Популярний вислів "присісти на доріжку": як він виник і що означає

22:57

Тіна Кароль уперше відкрито прокоментувала свої політичні амбіції

22:42

"Не потрібно сподіватися на краще": нардеп заявив, що тариф на світло суттєво зросте

22:35

"Чекає важка зима": до чого готуватися Україні після виборів в США – Жорін

22:20

Як королева Єлизавета відгукувалася про Дональда Трампа - деталі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:16

Трамп може дати посаду Ілону Маску у Конгресі США: посол розкрив деталі

21:31

Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі

21:26

Садівникам важливо знати: як обрізати гортензію восени, щоб вона гарно цвіла

21:16

Зеленський вперше з початку великої війни поїде до Угорщини: названа ціль візиту

Реклама
21:00

Гарріс зателефонувала Трампу: у ЗМІ озвучили деталі розмови

20:54

Обмежено придатні мають пройти ВЛК: в ТЦК назвали крайній термін

20:43

Юлія Тимошенко показала своє обличчя зблизька після тривалої паузи - деталі

20:41

Позитив зібрався на партнерські пологи і прокоментував стать первістка

20:36

Росіяни взимку готують прорив на 2 напрямках: Світан дав важливий прогноз

20:30

"Захоплення Херсону та Запоріжжя": якими будуть вимоги РФ на переговорах з Трампом

20:21

Чому у церкві не можна казати скільки годин: 7 заборон, які вбережуть від порчі

20:11

У Києві на станції метро пасажирка потрапила під потяг: що відомо

20:01

Складає "чорний список": Трамп уважно стежить, хто з світових лідерів не привітав його

19:57

Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії: що потрібно зробити

19:14

Під ударом 2 міста, є поранені: РФ вдарила по Україні ракетами - що відомо

Реклама
19:05

Чому Путіну не сподобається перемога ТрампаПогляд

19:04

"У 10 разів більші, ніж в ЗСУ": командир озвучив втрати ворога в Курській області

19:03

Українці отримають нову грошову допомогу напередодні зими: кому і скільки нададуть

18:59

США скорочуватимуть обсяги допомоги для України: аналітик дав невтішний прогноз

18:54

Менше ніж здається: скільки порошку треба засипати в пральну машину

18:51

У зв’язку з перемогою Трампа: ЄС потрібна нова стратегія щодо України - Орбан

18:35

PROBASS ∆ HARDI та НАОНІ-оркестра – фантастичне музичне шоу в Києві

18:35

В Україну йде потепління: у яких областях буде +15

18:08

Переломний момент: НАТО може різко змінити хід війни в Україні - що відомо

18:04

"Продавав" підроблені документи: СБУ "спіймала" начальника ТЦК на Закарпатті

17:55

У США запустили міжконтинентальну ядерну ракету відразу після виборів президента

17:50

"Хотіла заспівати йому": на Анну Трінчер плюнув верблюдВідео

17:39

Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

17:20

Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

17:17

Після перемоги Трампа на виборах: долар злетів до річного максимуму

17:14

Популярний шоумен і воїн ЗСУ отримав травму на Запорізькому напрямку

17:04

Навіщо класти монету у взуття: ритуал, від якого гроші потечуть рікоюВідео

16:55

Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

16:54

"Ми досягли всіх своїх цілей": ЗСУ можуть вийти з Курської області - що відомо

16:49

Різке скорочення допомоги Україні: у CNN попередили про наслідки перемоги Трампа

Реклама
16:27

Тільки зіпсуєте: як не можна варити спагеті

16:23

Відключення світла взимку: в Укренерго сказали, коли та на які графіки чекати

16:11

РФ перекидає РЕБи в бік кордону з Україною: партизани назвали причину

16:09

Чому в 90-х відключали світло: правда про темне минуле України, яку знають одиниці

16:04

РФ веде розвідку і готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок

16:03

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:02

Джо Байден уперше стане прадідусем

15:45

Експерти закликали поставити миску з содою на вікно в листопаді: в чому причинаВідео

15:40

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:33

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти