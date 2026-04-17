Удари по Україні різко посиляться: у розвідці попередили про загрозу і плани РФ

За даними розвідки, РФ готується до серії масованих атак по Україні із застосуванням сотень дронів і десятків ракет, які можуть відбуватися регулярно.

Росія планує завдавати масовані удари по Україні 7 разів на місяць

Нова атака може відбутись вже найближчим часом

Країна-агресорка Росія готується інтенсифікувати масовані комбіновані удари по Україні із застосуванням ракет і дронів. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга з посилання на дані розвідки, передає Інтерфакс-Україна.

Під час публічної дискусії ADF-Talks у межах Анталійського дипломатичного форуму глава МЗС повідомив подробиці щодо можливих майбутніх атак. За його словами, Росія планує застосовувати комбіновану тактику, одночасно використовуючи сотні дронів і десятки ракет.

Він зазначив, що за інформацією української розвідки підготовка до таких масованих ударів триває, вони можуть відбутись вже найближчим часом.

Сибіга додав, що під масштабною атакою мається на увазі використання щонайменше 400 безпілотників разом із не менше ніж 20 ракетами.

"І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", – зазначив він.

Водночас міністр підкреслив, що наразі українська система протиповітряної оборони здатна знищувати до 90% повітряних цілей під час подібних атак.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч і вранці 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку на українські міста. Під ударами російських ракет і дронів опинилися Харківська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Сумська та Херсонська області.

Водночас Росія змінила тактику повітряних ударів, перейшовши до багатохвильових атак, розтягнутих у часі. Їхня мета — виснажити українську протиповітряну оборону та тримати цивільне населення у стані постійної небезпеки, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Напередодні, у ніч на 16 квітня, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. Унаслідок удару загинув 11-річний Максим Веремчук, учень п’ятого класу Дитячої інженерної академії, якого вбило прямо у власному ліжку.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

