За добу понад 13 тисяч заражень та 525 смертей: де найбільше хворих на COVID-19 в Україні

З коронавірусом було госпіталізовано понад три тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 2 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 531 жителя країни. Зокрема, захворіли 1 346 дітей і 240 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 003 людини; летальних випадків - 525; одужали 23 535 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Донецькій та Житомирській областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1418;

Вінницька область – 568;

Волинська область – 647;

Дніпропетровська область – 682;

Донецька область – 803;

Житомирська область – 743;

Закарпатська область – 496;

Запорізька область – 709;

Івано-Франківська область – 623;

Київська область – 640;

Кіровоградська область – 183;

Луганська область – 169;

Львівська область – 729;

Миколаївська область – 424;

Одеська область – 418;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 461;

Сумська область – 371;

Тернопільська область – 310;

Харківська область – 501;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 594;

Черкаська область – 493;

Чернівецька область – 164;

Чернігівська область – 558.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 463 872 людини;

одужали - 2 995 727 пацієнта;

летальних випадків - 87 057;

проведено ПЛР-тестувань - 15 962 709.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Україні

З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

В Україні є шість регіонів, які за своїми показниками можуть бути виведені з червоної зони карантину. Однак держава не ухвалює рішення про пом'якшення карантинних заходів.

Влада запустила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для окремих професій. Однак держава не планує запроваджувати загальну вимогу щодо щеплень для всього дорослого населення України. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон та чи фіксувалися його випадки в Україні.

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