В Україні посилюють карантин: з 6 грудня вступають нові заборони

Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні / pixabay

З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу.

Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході онлайн-брифінгу, нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

За його словами, люди повинні будуть пред'являти документи про вакцинацію або про негативний тест на коронавірус при відвідуванні бізнес-центрів.

Глава МОЗ пояснив, що найбільше число змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого рівня" епідемічної небезпеки.

Що забороняється людям без довідки про щеплення або без негативного тесту або сертифіката про одужання:

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участь у проведенні всіх масових заходів (культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших);

відвідування кінотеатрів та інших закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;

відвідування пунктів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе та інших закладів).

"Уряд змушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності COVID-19, і ми повинні вживати заходів щодо збереження життя громадян, які досі не вакцинувалися", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Що дозволено відвідувати без вакцинації або без тесту:

банк;

автозаправні станції;

ветеринарні магазини;

аптека;

Продовольчі магазини.

Разом з тим Ляшко зазначив, що обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски і дотримання фізичної дистанції 1,5 метра".

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 30 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 554 жителів країни. У тому числі захворіли 846 дітей і 197 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 749 осіб; летальних випадків - 561; видужали 25 318 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Полтавській, Донецькій, Київській та Черкаській областях.

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