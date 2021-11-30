В Україні посилюють карантин: з 6 грудня вступають нові заборони

Найбільша кількість змін у правилах карантину стосується "жовтого рівня".
З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу.
Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході онлайн-брифінгу, нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
За його словами, люди повинні будуть пред'являти документи про вакцинацію або про негативний тест на коронавірус при відвідуванні бізнес-центрів.
Глава МОЗ пояснив, що найбільше число змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого рівня" епідемічної небезпеки.
Що забороняється людям без довідки про щеплення або без негативного тесту або сертифіката про одужання:
- участь у проведенні всіх масових заходів (культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших);
- відвідування кінотеатрів та інших закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;
- відвідування пунктів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе та інших закладів).
"Уряд змушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності COVID-19, і ми повинні вживати заходів щодо збереження життя громадян, які досі не вакцинувалися", - сказав він на брифінгу у вівторок.
Що дозволено відвідувати без вакцинації або без тесту:
- банк;
- автозаправні станції;
- ветеринарні магазини;
- аптека;
- Продовольчі магазини.
Разом з тим Ляшко зазначив, що обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски і дотримання фізичної дистанції 1,5 метра".
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Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 30 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 554 жителів країни. У тому числі захворіли 846 дітей і 197 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1 749 осіб; летальних випадків - 561; видужали 25 318 осіб.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Полтавській, Донецькій, Київській та Черкаській областях.
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Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.