Коронавірус в Україні 30 листопада: понад 10 тисяч нових хворих і 561 смерть

У МОЗ оновили COVID-статистику. З початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом майже 3,5 мільйона осіб, жертв хвороби - майже 86 тисяч.
Станом на ранок вівторка, 30 kистопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 554 жителів країни. Зокрема, захворіли 846 дітей і 197 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1 749 осіб; летальних випадків - 561; одужали 25 318 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Полтавській, Донецькій, Київській та Черкаській областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ – 1646;
- Вінницька область - 237;
- Волинська область - 516;
- Дніпропетровська область - 393;
- Донецька область - 706;
- Житомирська область - 77;
- Закарпатська область - 368;
- Запорізька область - 592;
- Івано-Франківська область - 167;
- Київська область - 694;
- Кіровоградська область - 178;
- Луганська область - 224;
- Львівська область - 467;
- Миколаївська область - 484;
- Одеська область - 367;
- Полтавська область - 875;
- Рівненська область - 431;
- Сумська область - 307;
- Тернопільська область – 120;
- Харківська область - 344;
- Херсонська область - 72;
- Хмельницька область - 276;
- Черкаська область - 645;
- Чернівецька область - 171;
- Чернігівська область - 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 438 381 осіб;
- одужали - 2 946 032 пацієнта;
- летальних випадків - 85 975;
- проведено ПЛР-тестувань - 15 869 089.
Як повідомляв Главред, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
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