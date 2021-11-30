Коронавірус в Україні 30 листопада: понад 10 тисяч нових хворих і 561 смерть

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 749 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 30 kистопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 554 жителів країни. Зокрема, захворіли 846 дітей і 197 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 749 осіб; летальних випадків - 561; одужали 25 318 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Полтавській, Донецькій, Київській та Черкаській областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1646;

Вінницька область - 237;

Волинська область - 516;

Дніпропетровська область - 393;

Донецька область - 706;

Житомирська область - 77;

Закарпатська область - 368;

Запорізька область - 592;

Івано-Франківська область - 167;

Київська область - 694;

Кіровоградська область - 178;

Луганська область - 224;

Львівська область - 467;

Миколаївська область - 484;

Одеська область - 367;

Полтавська область - 875;

Рівненська область - 431;

Сумська область - 307;

Тернопільська область – 120;

Харківська область - 344;

Херсонська область - 72;

Хмельницька область - 276;

Черкаська область - 645;

Чернівецька область - 171;

Чернігівська область - 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 30 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 438 381 осіб;

одужали - 2 946 032 пацієнта;

летальних випадків - 85 975;

проведено ПЛР-тестувань - 15 869 089.

Як повідомляв Главред, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон і чи фіксувалися його випадки в Україні.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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