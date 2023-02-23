За хвилину 8-річна дівчинка втратила всю свою сім'ю: історія маленької Валерії з Маріуполя

Російські окупанти скинули авіабомби на маріупольський драмтеатр, який став укриттям від обстрілів для мирних українців. Валерія вижила дивом.

Вся сім'я Валерії загинула в маріупольському драмтеатрі після бомбардування рф / Фото: t.me/mariupolrada, скріншот

Маріупольська міська рада розповіла історію 8-річної дівчинки Валерії Хаджави. За хвилину вона втратила всю свою сім'ю - тата, маму і молодшу сестричку. Вони загинули в маріупольському драмтеатрі.

Російські окупанти скинули авіабомби на будівлю, що стала укриттям для сімей від обстрілів. Військових країни-агресора не зупинив напис "Діти" перед театром. Тоді загинули близько 600 мирних жителів міста.

Валерія вижила дивом. Зараз дівчинка живе в Чернівцях. Про неї піклуються бабуся і дідусь.

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Сім'я зареєстрована в центрі підтримки переселенців "ЯМаріуполь", де їй надається вся можлива допомога.

Валерія Хаджава зараз живе у Чернівцях з бабусею та дідусем / Фото t.me/mariupolrada

Як повідомляв Главред, російські пропагандисти зняли на руїнах заводу Азовсталь, який знищили російські окупанти, цинічний кліп на пісню "Пливе кача".

Раніше ми писали про 6-річного Іллю Костушевича - хлопчик вижив у безжально розбитому Маріуполі, але залишився один, його батьки загинули. Дитина написала листа прем'єр-міністру Британії, в якому розповіла про те, чого вона найбільше хоче і як живе зараз.

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