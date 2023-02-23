За хвилину 8-річна дівчинка втратила всю свою сім'ю: історія маленької Валерії з Маріуполя

Маріупольська міська рада розповіла історію 8-річної дівчинки Валерії Хаджави. За хвилину вона втратила всю свою сім'ю - тата, маму і молодшу сестричку. Вони загинули в маріупольському драмтеатрі.
Російські окупанти скинули авіабомби на будівлю, що стала укриттям для сімей від обстрілів. Військових країни-агресора не зупинив напис "Діти" перед театром. Тоді загинули близько 600 мирних жителів міста.
Валерія вижила дивом. Зараз дівчинка живе в Чернівцях. Про неї піклуються бабуся і дідусь.
Сім'я зареєстрована в центрі підтримки переселенців "ЯМаріуполь", де їй надається вся можлива допомога.
Як повідомляв Главред, російські пропагандисти зняли на руїнах заводу Азовсталь, який знищили російські окупанти, цинічний кліп на пісню "Пливе кача".
Раніше ми писали про 6-річного Іллю Костушевича - хлопчик вижив у безжально розбитому Маріуполі, але залишився один, його батьки загинули. Дитина написала листа прем'єр-міністру Британії, в якому розповіла про те, чого вона найбільше хоче і як живе зараз.
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