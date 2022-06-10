Цинізм зашкалює: пропагандисти зняли на руїнах Азовсталі україномовний кліп на пісню "Пливе кача"

Пропутінські співаки пояснили, що співають українською, бо вона тепер нібито "їхній трофей".
Російські пропагандисти зняли на руїнах заводу Азовсталь, який знищили російські окупанти, цинічний кліп на пісню "Пливе кача". Пісню виконують російський співак і журналіст Акім Апачев, який родом з Маріуполя, разом з маловідомою виконавицею Дарією Фрей. При цьому вони співають українською мовою, пояснюючи це тим, що нібито "забрали її собі як трофей".
Кліп був опублікований у YouTube. Запис робився на руїнах розбомбленої Азовсталі. Також використовувалися кадри практично знищеного російськими загарбниками Маріуполя і атак окупантів на Азовсталь, яку упродовж трьох місяців героїчно утримували українські воїни.
У тексті пісні українських захисників Азовсталі називають "демонами". Також там звучить типова кремлівська пропаганда про "Новоросію", іродів, і "російський Крим".
На початку кліпу співачка Дарія Фрей з’являється у білій сукні й накинутому на плечі триколорі. Після неї у кліпі показують Акіма Апачева, який читає пропагандистський реп.
При цьому виконавці вирішили, що українська мова – це нібито їхній "трофей", про що навіть заспівали у пісні: "Це мій Крим, це мій дім, це моя земля. Я також забираю мову".
Варто зазначити, що уродженець України навіть не зміг правильно написати текст пісні, і він рясніє помилками. Так, у пісні замість слова "палала" співають "палахала", замість "немовля" – "немовлято", замість "залишки" – "посліди", а замість слова "змусив" – "винудив". А у деякивх словах співаки навіть наголос неправильно використовують, наприклад, замість "полонЕних" – "полОнених".
У коментарях глядачі жорстко розкритикували кліп, а авторам пообіцяли, що вони будуть притягнуті до відповідальності.
Дехто з коментаторів писав, що до такого цинізму навіть гітлерівці не могли додуматися, а дехто писав, що таку пісню потім доведеться відповідати.
Що відбувається в окупованому Маріуполі
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі городянам можна переміщатися по місту тільки при наявності документів від окупантів: довідки про проходження фільтрації і перепустки, що дозволяє переміщення по місту.
При цьому люди змушені вистоювати в черзі під палючим сонцем по 6 годин, щоб отримати їжу у якості "допомоги" від окупантів. Багато з людей непритомніють і потрапляють до лікарні, а їжу отримує лише кожен п’ятий.
Також повідомлялося, що рашисти закрили окупований Маріуполь на карантин, там почалася перша фаза епідемії і зросла смертність. Як розповідав радник мера міста Петро Андрющенко, не виключено, що у місті потроху починається епідемія холери.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що понад тисячу українських військовополонених із заводу Азовсталь у Маріуполі перевезли в Росію "для проведення слідчих дій". При цьому найближчим часом на територію країни-агресорки можуть перевезти ще частину українських військовополонених з Маріуполя.
Дивіться онлайн новини Донбасу:
Читайте також:
- ЗСУ можуть пустити на дно весь Чорноморський флот РФ: Жданов назвав умову
- Від сильного удару з дитини спало взуття: у Польщі трамвай збив 11-річну українку
- "Прив'язали гирю і втопили": на Херсонщині рашисти катували та вбили підполковника поліції