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Цинізм зашкалює: пропагандисти зняли на руїнах Азовсталі україномовний кліп на пісню "Пливе кача"

10 червня 2022, 15:06

Пропутінські співаки пояснили, що співають українською, бо вона тепер нібито "їхній трофей".

Пропагандисти зняли на руїнах Азовсталі україномовний кліп на пісню "Пливе кача"/ Скрін з відео

Російські пропагандисти зняли на руїнах заводу Азовсталь, який знищили російські окупанти, цинічний кліп на пісню "Пливе кача". Пісню виконують російський співак і журналіст Акім Апачев, який родом з Маріуполя, разом з маловідомою виконавицею Дарією Фрей. При цьому вони співають українською мовою, пояснюючи це тим, що нібито "забрали її собі як трофей".

Кліп був опублікований у YouTube. Запис робився на руїнах розбомбленої Азовсталі. Також використовувалися кадри практично знищеного російськими загарбниками Маріуполя і атак окупантів на Азовсталь, яку упродовж трьох місяців героїчно утримували українські воїни.

У тексті пісні українських захисників Азовсталі називають "демонами". Також там звучить типова кремлівська пропаганда про "Новоросію", іродів, і "російський Крим".

На початку кліпу співачка Дарія Фрей з’являється у білій сукні й накинутому на плечі триколорі. Після неї у кліпі показують Акіма Апачева, який читає пропагандистський реп.

При цьому виконавці вирішили, що українська мова – це нібито їхній "трофей", про що навіть заспівали у пісні: "Це мій Крим, це мій дім, це моя земля. Я також забираю мову".

Кліп знімали на руїнах Азовсталі/ Скрін з відео

Варто зазначити, що уродженець України навіть не зміг правильно написати текст пісні, і він рясніє помилками. Так, у пісні замість слова "палала" співають "палахала", замість "немовля" – "немовлято", замість "залишки" – "посліди", а замість слова "змусив" – "винудив". А у деякивх словах співаки навіть наголос неправильно використовують, наприклад, замість "полонЕних" – "полОнених".

У кліпі використовуються карди зруйнованого окупантами Маріуполя/ Скрін з відео

У коментарях глядачі жорстко розкритикували кліп, а авторам пообіцяли, що вони будуть притягнуті до відповідальності.

Дехто з коментаторів писав, що до такого цинізму навіть гітлерівці не могли додуматися, а дехто писав, що таку пісню потім доведеться відповідати.

Що відбувається в окупованому Маріуполі

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі городянам можна переміщатися по місту тільки при наявності документів від окупантів: довідки про проходження фільтрації і перепустки, що дозволяє переміщення по місту.

При цьому люди змушені вистоювати в черзі під палючим сонцем по 6 годин, щоб отримати їжу у якості "допомоги" від окупантів. Багато з людей непритомніють і потрапляють до лікарні, а їжу отримує лише кожен п’ятий.

Також повідомлялося, що рашисти закрили окупований Маріуполь на карантин, там почалася перша фаза епідемії і зросла смертність. Як розповідав радник мера міста Петро Андрющенко, не виключено, що у місті потроху починається епідемія холери.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що понад тисячу українських військовополонених із заводу Азовсталь у Маріуполі перевезли в Росію "для проведення слідчих дій". При цьому найближчим часом на територію країни-агресорки можуть перевезти ще частину українських військовополонених з Маріуполя.

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