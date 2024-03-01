За 21 місяць полону втратив 40 кг: пронизлива розповідь бійця ДПСУ схвилювала Мережу

За майже два роки полону Петро Тесленко настільки змінився, що побратими впізнавали його тільки по голосу.

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Петро Тесленко повернувся в Україну / Колаж: Главред, Фото: скріншот

В Україну повернувся прикордонник 23-го загону морської охорони Петро Тесленко, який провів у російському полоні 21 місяць.

Український захисник у полоні втратив близько 40 кг і весь цей час не отримував жодних новин про хід російсько-української війни. Його розповідь публікує Державна прикордонна служба України.

За майже два роки полону прикордонник настільки змінився, що побратими впізнавали його тільки по голосу. За його словами, за час полону він не раз чув запевнення, що ось-ось відправиться на обмін - і кожен раз, крім останнього, вони виявлялися брехнею

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"Кожен день ти лягаєш спати, прокидаєшся - і думаєш про цю зустріч. Тепер не знаю, як буде. Багато хочу всього побачити, відчути. Кожен день мріяв про це", - каже він вдома.

За його словами, окупанти постійно давали брехливі обіцянки про те, що він нібито повинен повернутися додому за обміном.

"Кожен раз, коли ми переїжджали з одного СІЗО в інше – нам завжди говорили, для того щоб ми були спокійні: "ви їдете на обмін". Виїжджаємо на "обмін", приїжджаємо – і знову полон, і далі, далі, далі... Тому я сказав: Поки не побачу, не поцілую нашу землю, наші прапори – ми не повіримо", – розповів звільнений прикордонник.

За його словами, в РФ полонених українців ізолювали від інформації і давали брехливу інформацію про те, що Україна вже нібито на межі поразки.

"Ми уявлення не мали, що сталося. Вони нам розповідали, що "вам вже скоро кінець, ми вас дотискаємо". Якісь навіть найменші новини - нам забороняли взагалі про щось говорити. Тому ніяких... Абсолютна ізоляція була у нас", - згадує український боєць.

Водночас він пояснив, що найбільше дивує буквально тваринна ненависть окупантів до українців.

"Скільки ненависті до нас. Вони всі думають, що ми всі – рецидивісти і вбивці. Весь. Без питань. Питань таких - Хто ти? Звідки? Як потрапив у полон? – Ні. Всі "вбивці", - говорить Тесленко про неадекватних росіян.

Дивіться відео - Петро Тесленко повернувся з російського полону:

/ Скріншот

Що відомо про полонених і зниклих безвісти Раніше пройшов 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Раніше відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнені з полону українці мають важкі поранення і хвороби.

Нагадаємо, з російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і дочку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалася евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме в тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, тому що в цей момент була не в Дніпрі.

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