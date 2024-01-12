Син плакав весь вечір: український військовий повернувся з майже 2-річного полону

Рідні чоловіка не чули голос свого захисника з 3 квітня 2022 року, тоді він потрапив у російський полон в Маріуполі.

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З російського полону повернувся військовий, якого чекали двоє дітей / Колаж: Главред, фото: архів сім'ї Решітник, t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий Остап Решітник майже 2 роки пробув у російському полоні. Коли він повернувся в Україну, то син не міг перестати плакати в очікуванні дзвінка від тата. Його дружина розповіла про повернення коханого з полону повідомляє Еспресо.

Остап був у війську ще з 2009 року. Він працював у санепідемслужбі, забезпечував безпеку людей, обробляв приміщення від гризунів і комах, а також був водієм санітарних служб. Чоловік надавав допомогу військовим і медикам. З 2014 року він працював у Луганській та Донецькій області. 18 лютого 2022 року він поїхав на ротацію у Маруполь в 555 мобільний госпіталь.

"Можливості спілкуватися не було. 24 лютого почалася велика війна, 26 я зовсім коротко декілька хвилин розмовляла з ним. Потім його чула донечка першого березня. А в середині березня росіяни скинули авіабому на госпіталь і повноцінний зв'язок ми втратили. Було лише кілька повідомлень від початку березня до третього квітня. Тоді ми отримали останню звістку - живий, здоровий", - пригадує Ольга Решітник.

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Після 3 квітня жінка так і не змогла зв'язатися з чоловіком та почути його голос. Вона намагалася стримувати свої емоції, щоб діти не почали хвилюватися за батька. Вже наприкінці квітня вона побачила фото свого чоловіка у російському Telegram-каналі. Там зазначалося, що він потрапив у російський полон.

"У першу чергу подзвонила до командира. Ми почали шукати різні шляхи: зверталися до волонтерів, спецслужб, збирали документи, мільйон дзвінків, повідомлень, дуже багато різної інформації. Було багато моментів відчаю. Всюди, куди ми зверталися, були однакові відповіді, наберіться терпіння, ми робимо все можливе. Цей період невідомості був важкий. Також вже пізніше ми дізналися, що чоловік був поранений", - зізнається Ольга Решітник.

За майже два роки полону родина не мала жодної інформації про чоловіка. В якийсь момент вони жінка помітила ім'я коханого у списках військових на обмін. Через два тижні після цього, 3 січня, співробітники СБУ повідомили їй, що Остап вже перебуває в Україні.

"У перші хвилини я не повірила, що це дійсно правда, - зізнається Ольга. - Ми навчилися стримувати себе, не очікували чогось вже, негайно, тому перші емоції це були навіть шок від якого ми ще досі не оговтались. Донечка також була шокована, вона тішилася, сміялася. У сина були кардинально інші емоції. Він плакав весь вечір, доки не почув голос батька", - каже жінка.

Вже опівночі родина почула голос свого захисника. Жінка повідомляє, що нині чоловік перебуває на реабілітації, його стан достатньо хороший.

Обмін полоненими 3 січня

В Україну 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. Серед них були захисники Маріуполя, острови Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші. Це найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед тих, кого вдалося повернути, 48 осіб мали статус "зниклий безвісти".

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зазначив, що окупанти досі тримають у полоні велику кількість азовців. Вони знаходяться в "особливих", найбільш жорстоких умовах.

Згодом у Мережі з'явилося зворушливе відео з моментом прибуття військових. На ньому видно як під'їжджають автобуси, з них виходять виснажені військові, які пробули у полоні багато місяців. Вони всі обіймаються, у багатьох на очах з'являються сльози.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про те, що мінімум одного з військових у російському полоні піддали тортурам. Чоловік повернувся у поганому стані, втратив десятки кілограмів.

"Щодо окремої історії. Сьогодні повідомив один хлопець, що його декілька разів вивозили нібито на обмін, а потім повертали і казали, що від тебе відмовилась Україна. Весь цей час насправді російська сторона його не погоджувала на обмін", - розповів Лубінець.

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