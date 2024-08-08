"Ющенко дубль два": Золотарьов оцінив політичні перспективи Залужного

Тривале мовчання Залужного, можливо, було за принципом "не нашкодь".

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Андрій Золотарьов оцінив політичні перспективи Залужного / Колаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що поки що ексголовком ЗСУ Валерій Залужний ще занадто слабкий, як політик. Але якщо у нього є політичні амбіції, то він повинен комунікувати свої дії.

"Усе залежатиме від збігу обставин. Залужний показав, що він - залізний генерал. Я не беруся його оцінювати, але відгукувалися про нього добре. Як до головкому - не без питань. Як політик, Залужний ще дуже інфантильний і слабкий", - сказав Золотарьов під час чату на Главреді.

За словами політолога, тривале мовчання Залужного, можливо, було за принципом "не нашкодь".

"Але, якщо людина думає про політичну кар'єру, вона має комунікувати, пояснювати деякі свої дії, але ми цього не побачили", - зазначив він.

Золотарьов провів паралель з експрезидентом України Віктором Ющенком, "якому було добре серед трипільських артефактів і бджіл, це було його комфортне середовище".

"Навіть ставши президентом, він міг годинами говорити про бджіл замість того, щоб говорити про щось більш злободенне. Був роздмуханий міф про "найкращого банкіра Європи", і він спрацював: з таким лідером, як Ющенко, люди розраховували на кардинальні зміни на краще, на життя, як у Європі. Але "не сталося так, як гадалося". Можливо, і з Залужним так. Поки що я бачу досить якісну роботу політтехнологів із просування міфологеми Залужного. Але не варто спокушатися. Поки що я бачу дубль два і повторення історії з Ющенком", - резюмував політолог.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори у США та перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Призначення Залужного на нову посаду

Валерій Залужний був знятий з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року.

7 березня президент України Володимир Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії та Північній Ірландії. Українське МЗС направило відповідний запит для узгодження з британською стороною. 9 травня вийшов відповідний указ глави держави.

За словами Зеленського, Залужний сам висловив бажання працювати в дипломатії. Саме тому президент призначив його на посаду посла.

11 липня Валерій Залужний повідомив, що приступив до роботи послом у Британії. Перемогу України він назвав пріоритетною метою своєї діяльності на посаді.

18 липня президент Зеленський відвідав Велику Британію з метою участі в саміті Європейського політичного співтовариства та підписання безпекових угод. Там його зустрічав і Залужний. Політики потиснули один одному руки.

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