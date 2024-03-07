Сам обрав напрямок: Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду

Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи, тому його погодили на посаду посла у Великій Британії.

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Зеленський прокоментував призначення на нову посаду Залужного / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, radiosvoboda.org

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сам обрав дипломатичний напрямок для своєї подальшої роботи. Тому президент України Володимир Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії. Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний", - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман.

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"Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", - заявив президент.

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Відставка та нова посада Залужного

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великобританії та Північній Ірландії. Міністерство закордонних справ України вже направило відповідний запит для погодження з британською стороною.

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

Також після відставки президент України присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота зірка" колишньому головнокомандувачу Збройних сил України. Їх Валерію Залужному присвоїли за видатні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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