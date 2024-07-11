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Залужний зробив першу офіційну заяву в якості посла у Британії

Степан Гафтко
11 липня 2024, 22:21
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Валерій Залужний у якості посла у Великій Британії зробив заяву про те, що його діяльність є спрямованою на перемогу України у війні.
Залужний зробив першу офіційну заяву в якості посла у Британії
Залужний у Британії зробив персу заяву як посол / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi, Вікіпедія

Колишній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний зробив свою першу заяву у якості посла України у Великобританії. За його словами, перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства. Про це Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", – написав він у Facebook.

Залужний опублікував фото, де показано вручення копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

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Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства", – наголосив він.

Дипломати про Україну

Нагадаємо, раніше заявлялось, що вступ України до НАТО може змінити зовнішньополітичну стратегію Росії та змусить Путіна зосередитись на загрозі безпеки РФ, які походять з боку Китаю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Також на саміті НАТО, Україні планують запропонувати нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою – у Німеччині.

Раніше стало відомо, що Україну підштовхують до переговорів тому, що на Заході немає чіткої стратегії щодо війни та країни-агресорки Росії. Про це заявив дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019 рр.), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020-2021 рр.) Володимир Єльченко.

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посол дипломат посольство Великобританії Валерій Залужний
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