Залужний виїхав з України: ЗМІ дізналися, де зараз "залізний генерал"

Про Валерія Залужного нічого не було чутно останні півроку. Де був весь цей час ексголовком ЗСУ і чим займався?

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Валерій Залужний 3 липня поїхав до Великої Британії / Фото: facebook.com/CinCAFU, facebook.com.vzaluznyj, pixabay.com

Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний 3 липня виїхав до Великої Британії та незабаром приступить до виконання своїх обов'язків посла України. Про це пише видання Главком із посиланням на свої джерела в оточенні генерала.

"Залужний попросив, щоб близько двох тижнів після приїзду про цей факт посольство не повідомляло", - розповів співрозмовник видання.

Зазначається, що посол їде не після указу президента про його призначення, а після відповідного наказу міністра закордонних справ про те, що особа приступає до виконання своїх обов'язків на посаді. До цього часу особа, призначена послом, не може виїжджати в країну призначення. За інформацією Главкома, такий наказ очільник МЗС днями підписав, що й дозволило виїзд Залужного до Лондона.

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Останній крок до того, щоб посол почав виконувати свої обов'язки, - вручення вірчих грамот главі держави, у даному випадку - королю Чарльзу ІІІ.

У Великій Британії вручення відбувається під час урочистої аудієнції у короля. У дипломатичному протоколі цієї країни є ще одна особливість: новопризначений посол може почати виконувати свої повноваження з моменту приїзду до Лондона за умови, що копії вірчих грамот завчасно надіслали до МЗС Великої Британії.

Що робив Залужний півроку після відставки

За даними видання, з часу своєї відставки Залужний жодного разу не приїжджав до Великої Британії. Виїхав лише 3 липня. Усі ці місяці Залужний ходив вчитися в Дипломатичну академію.

Голова Комітету Верховної Ради із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів, що навчання в Дипакадемії є звичайною практикою підготовки до роботи послом.

"Мої колеги, які ставали послами, проходили певне навчання в Дипакадемії. Наприклад, мову підтягнути треба, базові речі, пов'язані з дипслужбою, диппротоколом, дипетикетом", - пояснив він.

Колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, який працював послом у Великій Британії перед призначенням генерала Залужного, зазначив, що вся ця підготовча робота відбувається зазвичай до оприлюднення президентського указу про призначення посла.

Призначення Залужного на нову посаду

Валерія Залужного було знято з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року.

7 березня президент України Володимир Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії та Північній Ірландії. Українське МЗС направило відповідний запит для узгодження з британською стороною. 9 травня вийшов відповідний указ глави держави.

За словами Зеленського, Залужний сам висловив бажання працювати в дипломатії. Саме тому президент призначив його на посаду посла.

Хто такий Валерій Залужний? Валерій Федорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

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