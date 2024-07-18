Зеленський прибув до Великої Британії: стали відомі всі деталі

Володимир Зеленський прибув до Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод.

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Зеленський прилетів у Британію / колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 18 липня відвідав Велику Британію, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та підписання нових безпекових угод.

У своєму Telegram-каналі президент повідомив, що країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики.

"Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод. Окрема програма - щодо наших відносин із Великою Британією. Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, Прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній", - зазначив Зеленський. відео дня

Президент України повідомив, що у Британії підпишуть міжурядову угоду про підтримку українського ОПК та обговорять майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", - додав Зеленський.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що Україна отримає величезний пакет військової допомоги від Британії. Глава Міноборони Великобританії зазначив, що не зважаючи на зміну уряду в країні, вони й надалі твердо підтримуватимуть Україні у боротьбі проти РФ.

Валерій Залужний зробив першу офіційну заяву в якості посла у Британії. Колишній головнокомандувач Збройними силами України зазначив, що перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства.

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