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Залужного звільнили з військової служби: він отримав нове призначення

Альона Вороніна
9 травня 2024, 14:59
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Зеленський офіційно призначив ексголовнокомандувача ЗСУ послом у Великій Британії.
Залужный, Зеленский
Залужного звільнили з військової служби за станом здоров’я - його офіційно призначили послом у Великій Британії/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/vzaluzhnyi

Глава Української держави Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби у відставку. Іншим указом його було призначено послом України у Великій Британії.

Про це йдеться у відповідних указах, які були оприлюднені на сайті президента України.

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоров’я з правом носіння військової форми одягу", – йдеться в указі №309/2024, який був опублікований 8 травня.

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Указом президента №316/2024, що був оприлюднений 9 травня, Залужний призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Відставка Залужного – що відомо

Нагадаємо, що 8 лютого генерала Валерія Залужного відправили у відставку. Президент України провів зустріч із з генералом Валерієм Залужним та запропонував йому продовжити перебування в команді.

У президента Володимира Зеленського уперше назвали причину звільнення Залужного. Подоляк підтвердив, що Банкова була не задоволена результатами торішніх контрнаступальних операцій на передовій під керівництвом Залужного.

Після цього стало відомо, що Залужному дають нову посаду – повідомлялося, що Зеленський прийняв рішення зробити колишнього головнокомандувача ЗСУ послом України у Великій Британії.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкрив деталі призначення Залужного послом. Президент Зеленський довго шукав кандидата на посаду посла в Лондоні, оскільки необхідна була людина з військовим бекграундом, заявив Дмитро Кулеба. При цьому глава МЗС зазначив, що Залужний зацікавлений у дипломатичній роботі.

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