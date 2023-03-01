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"Бавовна" на аеродромі Мачулищі: Лукашенко "наїхав" на Путіна - Шейтельман

1 березня 2023, 18:47
За даними експерта, Лукашенко переконаний, що його підставили тим, що допустили вибух на аеродромі.
Олександр Лукашенко, Михайло Шейтельман, Володимир Путін
Лукашенко посварився з Путіним після вибуху на аеродромі Мачулищі / Колаж фото сайт Кремля, скріншот з відео

26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі", який зараз перебуває під контролем російських окупантів, сталася потужна "бавовна". Це не сподобалося самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і він навіть висловив своє невдоволення російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив політтехнолог, письменник і публіцист Михайло Шейтельман, повідомляє ТСН.ua.

Він переконаний, Лукашенко розлютився через те, що російські військові не змогли подбати про безпеку російського літака ДРЛО А-50. Білоруський диктатор вважає, що його просто підставили.

"Білоруська армія або поліція просто не здатні за це відповідати. На території Білорусі було близько 100 тисяч російських військових. Всієї білоруської армії не вистачить, щоб оберігати росіян. Відповідно і літак повинні були оберігати росіяни. Тим, що росіяни провалилися з вирішенням цього завдання, вони підставили Лукашенка. Вони показали білорусам, що Лукашенко не контролює ситуацію на своїй власній території", – сказав Шейтельман.

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Експерт також переконаний, що ця "бавовна" на аеродромі не змінить позиції Лукашенка щодо участі у війні проти України.

"Він (Лукашенко - Главред) висунув просту тезу в розмові з іноземними журналістами: "Білорусь вступить у війну тільки якщо будуть атаковані мої люди". А зараз були атаковані не його люди, а росіяни", – додав експерт.

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.

А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

У британській розвідці переконані, що втрата літака А-50 обмежить повітряні операції РФ. Роль А-50 полягає в створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

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війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко вторгнення Росії вибух бавовна
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