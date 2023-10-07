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Яскравий феєрверк на Запоріжжі: HIMARS ЗСУ підірвав потужну ТОС разом з екіпажем РФ

Олексій Тесля
7 жовтня 2023, 16:11 оновлено 7 жовтня, 16:21
ЗСУ знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек", яка є "гордістю" російського ВПК.
himars
ЗСУ знищили ТОС Солнцепьок РФ / Колаж: Главред, Фото: DVIDSHUB Flickr, скріншот

Українські військовослужбовці за допомогою РСЗВ HIMARS, використовуючи дані Запорізького управління СБУ, знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок".

"Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію важкої вогнеметної системи "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК. Вона повинна була завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку", - повідомляє прес-служба СБУ.

Завдяки координації співробітників Служби безпеки і артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепьок" була знищена разом з екіпажем і повним боєкомплектом.

відео дня

Відзначається, що ТОС була знищена ударом HIMARS.

Дивіться відео - ЗСУ знищили Солнцепьок РФ:

Screenshot
Знищена російська ТОС Солнцепьок / скріншот

Раніше повідомлялося, що росіяни зганьбилися диким фейком про "знищення" HIMARS. Чергову російську брехню змогли викрити уважні користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині. Ракета HIMARS несподівано "прийшла" на щоденну нараду російських офіцерів.

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СБУ Запорізька область війна Росії та України HIMARS
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