Яскравий феєрверк на Запоріжжі: HIMARS ЗСУ підірвав потужну ТОС разом з екіпажем РФ

Українські військовослужбовці за допомогою РСЗВ HIMARS, використовуючи дані Запорізького управління СБУ, знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок".
"Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію важкої вогнеметної системи "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК. Вона повинна була завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку", - повідомляє прес-служба СБУ.
Завдяки координації співробітників Служби безпеки і артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепьок" була знищена разом з екіпажем і повним боєкомплектом.
Відзначається, що ТОС була знищена ударом HIMARS.
Дивіться відео - ЗСУ знищили Солнцепьок РФ:
Раніше повідомлялося, що росіяни зганьбилися диким фейком про "знищення" HIMARS. Чергову російську брехню змогли викрити уважні користувачі Мережі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині. Ракета HIMARS несподівано "прийшла" на щоденну нараду російських офіцерів.
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